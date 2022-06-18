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15:29 18.06.2022

Електронна пошта членів німецької партії "Союз 90/Зелені" зазнала кібератаки

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Електронна пошта членів німецької партії "Союз 90/Зелені" зазнала кібератаки

Партія "Союз 90/Зелені", що є частиною керівної в ФРН коаліції, підтвердила інформацію, яка до цього з'явилася в ЗМІ, що інформаційні системи партії в травні атакували хакери, повідомляє Associated Press (AP).

Зокрема, кібератаки зазнали електронні пошти глави МЗС ФРН Анналени Бербок і міністра економіки Роберта Габека. Однак у партії запевнили, що міністри з січня не користуються активно цими адресами.

Загалом хакери отримали доступ до даних з 14 акаунтів, що належать зокрема лідерам партії Рікарді Ланґ і Оміду Нуріпуру. Внаслідок деякі повідомлення з їхніх пошт направлялися на інші електронні адреси, що не стосуються партії.

У "Союзі 90/Зелені" зазначили, що німецька влада веде розслідування інциденту.

Теги: #фрн #кібератака

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