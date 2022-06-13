Телеком

19:35 13.06.2022

Запущено українську версію Facebook для iOS

1 хв читати
Запущено українську версію Facebook для iOS

Програма Facebook тепер доступна українською мовою для iOS, незабаром також буде доступна українська версія програми Messenger для iOS, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо робоча мова вашого смартфона - українська, то застосунок Фейсбук також автоматично перейде на нього за деякий час", - написав Федоров у своєму Телеграм-каналі в понеділок.

Також він повідомив новину для любителів соціальної мережі Інстаграм: "Незабаром функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати в них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні".

"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - повідомив Федоров.

 

 

 

Теги: #facebook #україна #мова #instagram

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 13.06.2022
Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

20:31 13.06.2022
У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

20:19 13.06.2022
Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

19:46 13.06.2022
На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

19:31 13.06.2022
У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

19:11 13.06.2022
Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

07:07 13.06.2022
Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

22:02 12.06.2022
Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

21:56 12.06.2022
Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

CERT-UA попереджає про кібератаку на українські медіа

Уряд має намір виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

ОСТАННЄ

"Укртелеком" підтримує доступність послуг у 87% населених пунктів, за винятком Луганської та Херсонської областей

SAP призначає нового керівного директора в Україні

CERT-UA попереджає про кібератаку на українські медіа

Уряд має намір виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах

"Укрпошта" відновила роботу стаціонарних відділень у Гостомелі, Мощуні, Пущі-Водиці та ще трьох селах Київської області

"Київстар" тестуватиме LTE 2300-TDD з метою збільшення ємності мережі

У застосунку "Київ цифровий" знову можна записатися до ЦНАП

Стартувало голосування в "Дії" та соцмережах "Укрпошти" на найкращий ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!"

"Vodafone Україна" запустив сервіс пошуку пального поблизу

Starlink отримав ліцензію оператора в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА