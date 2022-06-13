Запущено українську версію Facebook для iOS

Програма Facebook тепер доступна українською мовою для iOS, незабаром також буде доступна українська версія програми Messenger для iOS, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо робоча мова вашого смартфона - українська, то застосунок Фейсбук також автоматично перейде на нього за деякий час", - написав Федоров у своєму Телеграм-каналі в понеділок.

Також він повідомив новину для любителів соціальної мережі Інстаграм: "Незабаром функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати в них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні".

"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - повідомив Федоров.