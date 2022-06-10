Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах.

"Український фонд стартапів викуповуватиме частку у новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

За словами прем'єра, ці гроші можна буде спрямовувати лише на розвиток, наймання співробітників, підготовку моделі та первісне фінансування.

Бюджет такої програми на рік становитиме 10 млрд грн, а пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

Крім того, Шмигаль зазначив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тис. осіб, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або інший технічний фах, зможуть отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тис. українців, які після цього зможуть знайти роботу у цій сфері", - зазначив він.

За його словами, ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання економіки.