Телеком

15:46 02.04.2022

"Укртелеком" відновив надання послуг у всіх областях крім Луганської

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"Укртелеком" відновив надання послуг у всіх областях крім Луганської

Мобільні оператори і провайдери станом на 13:00 2 квітня 2022 року продовжують забезпечувати доступ до послуг зв'язку, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України .

Ситуація з покриттям мобільними операторами території України за попередню добу не зазнала значних змін. Найпроблемнішими регіонами залишаються Донецька, Київська, Чернігівська області.

Водночас оператори почали роботи з відновлення зв'язку в населених пунктах Київської області, звільнених від окупантів.

"Незважаючи на всі труднощі і руйнування ворогом інфраструктури, оператори продовжують надавати послуги мобільного зв'язку та інтернету. Однак для того, щоб компанії могли і далі стабільно працювати, забезпечувати функціонування мереж і надання сервісів нагадуємо всім українцям про важливість оплати послуг", - зазначили у відомстві.

Також, за інформацією Держспецзв'язку, 1 квітня спеціалісти "Укртелекому" відновили пошкоджені магістральні лінії та послуги в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Наразі Послуги компанії ("Укртелекому" - ІФ) надаються в усіх областях, крім Луганської. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", - наголошується в повідомленні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Українське телебачення продовжує виходити в ефір на переважній більшості неокупованих територій. Концерн радіомовлення радіозв'язку і телебачення, який належить сфері управління Держспецзв'язку, підтримує роботу відповідної інфраструктури, щоб українці могли отримувати правдиву інформацію. Супутникове мовлення працює стабільно.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) за Держспецзв'язку в повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.

 

Теги: #укртелеком #звязок
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