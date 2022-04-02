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11:50 02.04.2022

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Романівці та Ірпені з використанням Starlink

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"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Романівці та Ірпені з використанням Starlink

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" запустив базову станцію поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка Київської області у конфігурації 2G та 4G, як транспортна мережа на цій станції використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

"Підключення сайту до супутникового інтернету дає змогу забезпечити безперебійну роботу сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Завдяки такій схемі можна швидко відновлювати мобільний зв'язок на територіях із пошкодженими вузловими комунікаціями", - наголошується в повідомленні оператора, поширеному в суботу.

У "Vodafone Україна" наголошують, що це перший випадок в Україні і один з перших у світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв'язок.

З точки зору конвергенції технологій, це другий у світі кейс після Японії, де оператор KDDI вже запустив таке рішення, а з точки зору екстремальних умов - перший у світі.

Як повідомлялося, 1 квітня "Vodafone Україна" відновив роботу мережі у низці населених пунктів Запорізької області.

Теги: #київська_область #vodafone #starlink
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