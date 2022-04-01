Депутати пропонують ВР посилити заходи реагування за невиконання операторами та провайдерами розпоряджень НЦУ

Вжити заходів щодо запобігання можливому втручанню ворожих сил у функціонування держави через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж і послуг розпоряджень органів державної влади пропонують Верховній Раді дев'ять народних депутатів фракції "Слуга народу", а також по одному з фракцій "Довіра" та "Блок Петра Порошенка".

"На сьогодні НЦУ (Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України - ІФ) видає низку розпоряджень для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг із метою оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами. Водночас окремі постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг не виконують відповідні розпорядження, що може призводити до сприяння злочинам, скоєним агресором щодо України як держави та її громадян", - наголошується в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №7227, оприлюдненого на сайті парламенту.

Документ пропонує внести зміни до закону "Про електронні комунікації", які діятимуть в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Зокрема, пропонується обмежити час на проведення консультацій з учасниками ринку з метою підготовки проєктів актів в умовах надзвичайного та воєнного стану, встановивши норму "не більше ніж три дні".

Крім того, документ визначає право НЦУ в умовах надзвичайного та воєнного стану керувати оперативно-технічним управлінням електронними комунікаційними мережами за допомогою розпоряджень, обов'язкових для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

Також документ визначає вилучення підприємства з реєстру постачальників як підставу анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром і номерним ресурсом.