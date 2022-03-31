Держспецзв'язку та Нацкомзв'язку унормували використання Starlink мобільними операторами

Зв'язок українських мобільних операторів станом на 18:00 28 березня 2022 року не працює в семи містах чотирьох областей, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

"Держспецзв'язку та Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, розробили розпорядження, яке забезпечить унормування використання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами для забезпечення абонентів зв'язком та інтернетом", - наголошується у повідомленні.

Оператори продовжують підтримувати мережі в робочому стані та відновлювати зв'язок там, де це можливо.

Без зв'язку залишаються Маріуполь, Мелітополь, Буча, Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють, функціонують близько 88% районних вузлів, послуги надаються у всіх областях, крім Луганської.

Тимчасово недоступні послуги "Укртелекому" в Мелітополі, в Запорізькій області загалом працюють 70% вузлів.

"Учора спостерігалися перебої з наданням послуг на Чернігівщині, де виникла проблема з електроживленням мережевого обладнання. Фахівцям компанії вдалося оперативно відновити надання послуг. В області працюють 68% районних вузлів інтернет-послуг", - наголошується у повідомленні.

Здійснено маршрутизацію екстрених викликів на номери 101 та 112 у Харківській області для забезпечення громадян можливістю зв'язатися з рятувальними службами.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Концерн радіомовлення радіозв'язку та телебачення, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2748