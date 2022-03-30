Мінцифри спільно з українськими ІТ-компаніями створили фонд для боротьби на інформаційному фронті

Найбільші українські ІТ-компанії разом із Міністерством цифрової трансформації та Київською школою економіки створили фонд для боротьби на інформаційному фронті Truth Fund.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, мета фонду - боротися з російською пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні.

"З першого дня війни команда фонду цілодобово створює та розповсюджує контент, який викриває жахливі злочини російських військ на території України та їхні наслідки", - наголошується в повідомленні.

Наразі фонд потребує підтримки, тому запускає кампанію, щоб залучити додаткові кошти, продовжувати свою роботу та побудувати необхідну інфраструктуру для ефективнішої боротьби з дезінформацією.