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20:36 28.03.2022

Mubadala призупиняє інвестиції в Росію

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Mubadala призупиняє інвестиції в Росію

Суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala ухвалив рішення утриматися від нових інвестицій у Росію, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на головного виконавчого директора та керуючого директора групи Mubadala Халдуна Халіфа Аль Мубарака.

"Очевидно, що в цих умовах ми повинні призупинити інвестиції на цьому ринку в Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що ця криза має закінчитися зараз на користь усього світу", - повідомив Аль Мубарак на інвестиційній конференції в Дубаї, говорячи про війну в Україні.

Він уточнив, що Росія становить менш ніж 1% портфеля фонду Абу-Дабі у розмірі $243 млрд.

За даними офіційного сайту фонду, інвестиційний портфель Mubadala в Росії налічує понад 45 проектів у таких секторах, як інфраструктура, нерухомість, сировинні товари, банківська справа та технології.

 

 

Теги: #інвестиції #росія #призупинення #mubadala
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