У Чернігівській області проблеми з мобільним зв'язком, ще у восьми містах України мобільний зв'язок не працює

Зв'язок українських мобільних операторів станом на 18:00 28 березня 2022 року не працює у восьми містах чотирьох областей, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам.

Стабільно мобільний зв'язок та інтернет працюють у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях.

Послуги не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзелі у Київській області, Ізюмі Харківської області, Маріуполі Донецької області, а також у Мелітополі та Бердянську Запорізької області.

"Є складнощі з наданням послуг електронних комунікацій у Чернігівській області. За наявних проблем з мобільним зв'язком та доступом до інтернету радимо українцям скористатися національним роумінгом", - наголошують у Держспецзв'язку.

Інтернет-провайдери України минулої доби зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Відновлення надання послуг здійснюється максимально оперативно за відсутності бойових дій.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку в повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.

Незважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині та бойові дії у Харкові, Концерн радіомовлення радіозв'язку та телебачення, що належить сфері управління Держспецзв'язку, продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно.