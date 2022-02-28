Телеком

13:40 28.02.2022

Київстар заблокував SMS із Росії та Білорусі через велику кількість спам-повідомлень

1 хв читати
Київстар заблокував SMS із Росії та Білорусі через велику кількість спам-повідомлень

Мобільний оператор компанія "Київстар" вирішив заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусії на номери своєї мережі.

"Останніми днями абонентам почала надходити велика кількість спам-повідомлень із недостовірною інформацією. Тому компанія вирішила заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусі на номери "Київстар". Це черговий рішучий крок у боротьбі з дезінформацією", - повідомили у компанії.

"Київстар" також продовжує використовувати всі технічні можливості та ресурси, щоб забезпечувати стабільну роботу мобільного зв'язку та інтернету.

На жаль, у низці населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури виникають навантаження.

Фахівці компанії знають про всі такі ситуації та використовують кожну хвилину затишшя у зоні проведення Операцій об'єднаних сил, щоб оперативно відновити зв'язок.

Теги: #київстар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 22.02.2022
Київстар – роботодавець, відкритий до талантів до 25

Київстар – роботодавець, відкритий до талантів до 25

18:38 21.02.2022
Ookla підтвердила лідерство "Київстару" за швидкістю мобільного інтернету у II півріччі 2021 року

Ookla підтвердила лідерство "Київстару" за швидкістю мобільного інтернету у II півріччі 2021 року

14:17 21.02.2022
Держспецзв'язку та "Київстар" співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту

Держспецзв'язку та "Київстар" співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту

21:46 17.02.2022
Київстар готовий допомагати бізнесу та державним установам протистояти кіберзагрозам

Київстар готовий допомагати бізнесу та державним установам протистояти кіберзагрозам

16:14 16.02.2022
Київстар став партнером кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай, яку проводить Національний банк

Київстар став партнером кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай, яку проводить Національний банк

19:58 15.02.2022
Абоненти Київстар зібрали 10 мільйонів гривень на життєво необхідне медичне обладнання

Абоненти Київстар зібрали 10 мільйонів гривень на життєво необхідне медичне обладнання

17:51 10.02.2022
"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

12:30 03.02.2022
"Київстар" відновив зв'язок у регіонах і столиці після перебоїв

"Київстар" відновив зв'язок у регіонах і столиці після перебоїв

11:09 03.02.2022
"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

10:27 03.02.2022
Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі

Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сервіс Starlink уже активний в Україні - Ілон Маск

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

ОСТАННЄ

Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

Мінкульт України звернувся до Цукерберга із закликом заблокувати російські пропагандистські канали

Дуров просить перевіряти ще раз і не брати на віру дані, які публікуються в російських і українських Telegram-каналах

Майданчик Dmarket заморозив рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а кошти відправлені на підтримку української армії

Федоров просить Twitter, Facebook та Instagram заблокувати доступ для користувачів із Росії

Україна просить європейських телекомрегуляторів відключити російських операторів від роумінгу у країнах ЄС

Україна закликала глобальні технологічні компанії допомогти зупинити війну, обмеживши доступ до своїх продуктів для Росії

Клієнти monobank вже перерахували ЗСУ майже 500 млн грн

Сервіс Starlink уже активний в Україні - Ілон Маск

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА