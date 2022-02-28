Київстар заблокував SMS із Росії та Білорусі через велику кількість спам-повідомлень

Мобільний оператор компанія "Київстар" вирішив заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусії на номери своєї мережі.

"Останніми днями абонентам почала надходити велика кількість спам-повідомлень із недостовірною інформацією. Тому компанія вирішила заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусі на номери "Київстар". Це черговий рішучий крок у боротьбі з дезінформацією", - повідомили у компанії.

"Київстар" також продовжує використовувати всі технічні можливості та ресурси, щоб забезпечувати стабільну роботу мобільного зв'язку та інтернету.

На жаль, у низці населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури виникають навантаження.

Фахівці компанії знають про всі такі ситуації та використовують кожну хвилину затишшя у зоні проведення Операцій об'єднаних сил, щоб оперативно відновити зв'язок.