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22:08 27.02.2022

Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

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Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

Meta на прохання української влади обмежила доступ на території України до облікових записів кількох державних ЗМІ РФ, але самостійно відключати Росію від Facebook і Instagram не збирається, повідомив віцепрезидент компанії Нік Клег.

"Ми знаходимося в контакті з урядом України і на їх запит ми обмежили доступ до кількох акаунтів на території України, зокрема тих, які належать декільком державним медіа організаціям", - йдеться у повідомленні в Twitter Клега.

Він додав, що "нині Meta розглядає інші запити українського уряду щодо обмеження російських ЗМІ, контрольованих державою".

"Тим часом ми продовжимо маркувати та перевіряти на достовірність ці організації, також як забороняти їм рекламу та монетизацію в усьому світі", - заявив віцепрезидент компанії.

За його словами, на адресу компанії надходили прохання українців заблокувати Facebook та Instagram на території РФ, але Meta цього робити не буде, оскільки російські користувачі використовують ці соцмережі для самоорганізації та як джерела незалежної інформації.

Клег нагадав, що російська влада вже уповільнює роботу платформи в РФ.

Роскомнагляд з 25 лютого уповільнює трафік Facebook відповідно до рішення Генпрокуратури через цензуру компанією російських ЗМІ.

 

 

Теги: #мета #україна #росія #змі
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