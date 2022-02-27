Телеком

15:13 27.02.2022

Україна просить європейських телекомрегуляторів відключити російських операторів від роумінгу у країнах ЄС

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Україна просить європейських телекомрегуляторів відключити російських операторів від роумінгу у країнах ЄС

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації України (НКРСІ) Олександр Животовський звернувся до голови Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (ОЄРЕК) Аннемарі Сіпкс із проханням відключити російських операторів від роумінгу в країнах.

"З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом із національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів та послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у рамках Європейського Союзу", - наголошується в повідомленні НКРЗІ, поширеному в офіційному телеграм-каналі Держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Він зазначив, що міжнародне співтовариство вже дає відсіч агресору шляхом запровадження економічних санкцій. Однак у цифрову епоху хайтек та інформаційно-комунікаційні технології є, мабуть, найкращою відповіддю на танки та ракети.

"Збройні Сили України та її громадяни мужньо захищають Україну та мир у Європі до кінця. Україна - велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців і нам потрібна потужна підтримка ЄС", - наголосив Животовський.

Теги: #рф #роумінг #відключення
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