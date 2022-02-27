Україна закликала глобальні технологічні компанії допомогти зупинити війну, обмеживши доступ до своїх продуктів для Росії

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до глобальних технологічних компаній із проханням обмежити доступ до їх продуктів для Росії.

"Обмануті владою росіяни продовжують жити звичайним життям і не знають реальної ситуації в Україні. Обмежений доступ до Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail та інших сервісів змусить людей у Росії читати достовірні ЗМІ, протестувати проти свого уряду та відстоювати свободу та правду", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі відомства у неділю.

У Мінцифри зазначають, що всі цивілізовані країни вже висловили своє занепокоєння та допомогли Україні протистояти російській агресії.

Однак дії технологічних компаній можуть бути ще ефективнішими і можуть допомогти швидше зупинити війну в Україні.

За даними Мінцифпи, доступ для росіян до своїх сервісів уже обмежили Facebook, Twitter, Pornhub.

SpaceX та Starlink надали Україні свої технології.

"Якщо ви є представником компаній 15five, Adobe, Airbnb, Aircall, Alibaba, Amazon, Apple, Booking, Blizzard, Facetune, Github, Getcontact, Godaddy, Google, Grammarly, Hubspot, Microsoft, Pipedrive тощо, будь ласка, скористайтеся своїми повноваженнями та дійте негайно!" - йдеться у заяві Мінцифри.