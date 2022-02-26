Телеком

20:23 26.02.2022

У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

1 хв читати
У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

Соцмережа Twitter працює над проблемою з недоступністю сервісу у деяких користувачів у Росії, повідомляє його служба підтримки.

"Ми знаємо, що доступ до Twitter обмежений для деяких користувачів у Росії і працюємо над тим, щоб наш сервіс був безпечний і доступний", - ідеться в повідомленні Twitter Support.

З ранку суботи російські користувачі скаржилися на збої у роботі соцмережі, зокрема на неможливість завантажувати твіти і зображення. Також скаржилися на роботу Facebook, який Роскомнагляд почав уповільнювати з 25 лютого, та Instagram.

Теги: #росія #мережі #збої
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 26.02.2022
Литва закрила повітряний простір для російських літаків

Литва закрила повітряний простір для російських літаків

19:49 26.02.2022
Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

19:23 26.02.2022
США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

08:12 26.02.2022
Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

08:05 26.02.2022
Україна не матиме слабких позицій на переговорах з Росією - Подоляк

Україна не матиме слабких позицій на переговорах з Росією - Подоляк

07:57 26.02.2022
Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

07:53 26.02.2022
Усі атаки російських військ у ніч на 26 лютого були абсолютно професійно відбиті – Подоляк

Усі атаки російських військ у ніч на 26 лютого були абсолютно професійно відбиті – Подоляк

07:46 26.02.2022
ЄС затвердив другий пакет санкцій для Росії, раніше схвалений лідерами Євросоюзу

ЄС затвердив другий пакет санкцій для Росії, раніше схвалений лідерами Євросоюзу

07:35 26.02.2022
Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти Путіна

Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти Путіна

07:14 26.02.2022
Мінтранс Великої Британії заборонив російським приватним літакам польоти до країни

Мінтранс Великої Британії заборонив російським приватним літакам польоти до країни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

DDOS-атака на домен держресурсів України тривала понад 5 годин

ОСТАННЄ

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

Ткаченко звернувся з листом у YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі

Українські кіберфахівці виявили наймасштабнішу ботоферму в РФ – поліція

СБУ створила спеціальний чат-бот, куди громадяни можуть повідомляти інформацію про російські війська та ворожу техніку

Віцепрем'єр України попросив Ілона Маска надати доступ до супутникового інтернету Starlink

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме – Держспецзв'язку

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

Віце-прем'єр України попросив міжнародні сервіси та соцмережі блокувати їхній контент у Росії

Мобільні оператори та інтернет-провайдери працюють стабільно

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА