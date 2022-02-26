У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

Соцмережа Twitter працює над проблемою з недоступністю сервісу у деяких користувачів у Росії, повідомляє його служба підтримки.

"Ми знаємо, що доступ до Twitter обмежений для деяких користувачів у Росії і працюємо над тим, щоб наш сервіс був безпечний і доступний", - ідеться в повідомленні Twitter Support.

З ранку суботи російські користувачі скаржилися на збої у роботі соцмережі, зокрема на неможливість завантажувати твіти і зображення. Також скаржилися на роботу Facebook, який Роскомнагляд почав уповільнювати з 25 лютого, та Instagram.