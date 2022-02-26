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13:35 26.02.2022

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

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Генштаб ЗСУ спростував інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету

Поширювана в мережі інформація про можливе відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління", - зазначається у повідомленні в соцмережі Facebook.

Наголошується, що можуть бути перебої зі зв'язком, пов'язані з тим, що мережі перевантажені.

"Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитися – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями. Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у телеграмі, твітері та фейсбуці", - наголосили в повідомленні.

 

Теги: #зсу #звязок #генштаб_зсу
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