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15:49 23.02.2022

"Vodafone Україна" на 20% прискорив передачу даних у 4G-мережі у Волинській області

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"Vodafone Україна" на 20% прискорив передачу даних у 4G-мережі у Волинській області

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" збільшив ємність 4G-мережі у Волинській області на 15% та підвищив швидкість передачі даних більш ніж на 20%.

"У Волинській області технічні фахівці компанії розширили мережу LTE1800 до 20 МГц (з 15 МГц). Раніше частина каналів динамічно розподілялася між мережами 2G та LTE. Розширення дало змогу збільшити ємність мережі на 15% та підвищити швидкість передавання даних для клієнтів оператора більш ніж на 20%. Аналогічні роботи з розширення мережі заплановані найближчим часом в Івано-Франківській області", - наголошується в повідомленні компанії в середу.

Нещодавно у "Vodafone Україна" відзвітували про покриття швидкісним інтернетом 98% протяжності основних міжнародних трас.

Цього року компанія запланувала встановити ще 500 базових станцій, які забезпечують покриття 4G на автошляхах.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Теги: #4g #vodafone #волинська
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