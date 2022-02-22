У Литві припинять трансляцію 25 російських телеканалів з 30 квітня

Компанія Telia TV відмовляється від ретрансляції в Литві 25 російських каналів.

Як повідомила у вівторок Telia Lietuva, договір про ретрансляцію цих каналів завершується наприкінці квітня. Новий договір з іншою компанією, що переймає права трансляції цих каналів у Литві, не буде укладено через невідповідність стандартів прозорості, що висуваються до бізнес-клієнтів Telia.

У Литві Telia TV продовжить ретрансляцію 58 каналів російською мовою.

З 30 квітня у Telia TV не залишиться каналів, які досі представляла в Литві компанія Media One LT.

У зв'язку з завершенням чинного договору з цією компанією договір із компанією, що переймає права на ці канали, не буде укладено через негативний висновок аудиту щодо закупівель.

"За наявності бодай найменшого сумніву стосовно прозорості закупівель Telia ми несемо відповідальність за дотримання найвищих стандартів бізнесу. Тому ми ухвалили рішення не закуповувати нові права на ретрансляцію", - заявив представник Telia Аудрюс Стасюлайтіс.