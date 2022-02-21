"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону для клієнтів із картками Visa

АТ "Укрпошта" приєдналася до глобального сервісу Visa Alias платіжної системи Visa і запустила перекази за номером телефону для клієнтів, котрі користуються платіжними картками Visa.

Як наголошується в повідомленні "Укрпошти" в понеділок, для здійснення переказу клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо назвати його номер телефону, за умови, що картковий рахунок одержувача прив'язаний до зазначеного номера телефону.

В "Укрпошті" також повідомили, що дані про прив'язку телефонного номера до рахунка або її відсутність відображатимуться під час здійснення самого платежу сайті компанії.

У компанії наголошують, що перевага цього способу оплати, крім простоти - в підвищеній безпеці, оскільки карткові реквізити одержувача не розголошуються.

Переказати кошти можна і в поштовому відділенні, і на сайті "Укрпошти".

"Фінансові послуги - один із ключових напрямів для "Укрпошти", який ми плануємо розширювати, щоб усі українці мали рівний доступ до фінансових сервісів", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту фінансового бізнесу "Укрпошти" Олега Кляпка.

У компанії також повідомили, що в середньому клієнти "Укрпошти" за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій. Максимальна сума одного переказу за однією карткою відправника - 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів за однією карткою відправника за добу - 65 тис. грн.