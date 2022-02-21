Телеком

09:58 21.02.2022

"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону для клієнтів із картками Visa

1 хв читати
"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону для клієнтів із картками Visa

АТ "Укрпошта" приєдналася до глобального сервісу Visa Alias платіжної системи Visa і запустила перекази за номером телефону для клієнтів, котрі користуються платіжними картками Visa.

Як наголошується в повідомленні "Укрпошти" в понеділок, для здійснення переказу клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо назвати його номер телефону, за умови, що картковий рахунок одержувача прив'язаний до зазначеного номера телефону.

В "Укрпошті" також повідомили, що дані про прив'язку телефонного номера до рахунка або її відсутність відображатимуться під час здійснення самого платежу сайті компанії.

У компанії наголошують, що перевага цього способу оплати, крім простоти - в підвищеній безпеці, оскільки карткові реквізити одержувача не розголошуються.

Переказати кошти можна і в поштовому відділенні, і на сайті "Укрпошти".

"Фінансові послуги - один із ключових напрямів для "Укрпошти", який ми плануємо розширювати, щоб усі українці мали рівний доступ до фінансових сервісів", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту фінансового бізнесу "Укрпошти" Олега Кляпка.

У компанії також повідомили, що в середньому клієнти "Укрпошти" за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій. Максимальна сума одного переказу за однією карткою відправника - 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів за однією карткою відправника за добу - 65 тис. грн.

Теги: #visa #укрпошта #перекази
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 14.02.2022
"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

17:51 10.02.2022
"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

20:52 08.02.2022
Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

07:42 03.02.2022
Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

11:21 21.01.2022
"Укрпошта" випустила поштову марку до Дня Соборності

"Укрпошта" випустила поштову марку до Дня Соборності

11:23 17.01.2022
Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

10:55 12.12.2021
Таліби вважають прогресивним кроком рішення США дозволити грошові перекази в Афганістан

Таліби вважають прогресивним кроком рішення США дозволити грошові перекази в Афганістан

20:19 05.12.2021
"Укрпошта" побудує на території "Екополісу ХТЗ" у Харкові сортувальний хаб

"Укрпошта" побудує на території "Екополісу ХТЗ" у Харкові сортувальний хаб

19:05 03.12.2021
"Укрпошта" уклала угоду про будівництво в Івано-Франківську першого із 61 сортувального депо

"Укрпошта" уклала угоду про будівництво в Івано-Франківську першого із 61 сортувального депо

16:19 18.11.2021
Рада ратифікувала гарантійну угоду між "Укрпоштою" та ЄІБ на кредитування у розмірі EUR30 млн

Рада ратифікувала гарантійну угоду між "Укрпоштою" та ЄІБ на кредитування у розмірі EUR30 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

DDоS-атака на банки та держсайти України 15 лютого була наймасштабнішою в історії – глава Мінцифри

DDOS-атака на домен держресурсів України тривала понад 5 годин

Фахівці нацсистеми кібербезпеки докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, яких зазнали сайти державних структур і банків

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

ОСТАННЄ

Данілов закликав голів ОТГ уніфікувати систему "СОТА" на місцях

НСТУ звільнила з правління Суспільного мовника голову Нацвідбору на "Євробачення-2022" Лодигіна

Кількість кіберінцидентів на початку 2022 р. зросла в 7 разів - CERT-UA

DDoS-атаки 15 лютого можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції проти України – CERT-UA

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву ВОЛЗ унаслідок вандалізму

Лінії зв'язку Vodafone у Луганській та Донецьких областях були вночі виведені з ладу диверсантами – радник глави МВС

Apple навчить Face ID розпізнавати обличчя у масках

Google має намір оновити налаштування приватності слідом за Apple

Рада дозволила держорганам користуватися хмарними послугами

Асоціація кіноіндустрії України просить уряд усунути причину затримки розподілу коштів на кінематографію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА