Лінії зв'язку Vodafone у Луганській та Донецьких областях були вночі виведені з ладу диверсантами – радник глави МВС

Цілеспрямовані диверсії були скоєні минулої ночі на лініях зв'язку оператора Vodafone в Лисичанську Луганської області та Слов'янську і Краматорську Донецької області, через що на кілька годин значна частина Луганської області та північна частина Донецької області залишилися без мобільного зв'язку одного з трьох операторів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватися з рідними та друзями. Завдяки швидкій роботі ремонтників зв'язок було відновлено ще до ранку", - написав Геращенко у Telegram у п'ятницю.

Водночас він наголосив, що слід бути готовими до диверсій на об'єктах зв'язку і в подальшому. "Ми маємо розуміти, що диверсії на об'єктах зв'язку будуть продовжуватись і далі. І не лише на мережах оператора Vodafone, а інших операторів зв'язку. Все це є частиною плану РФ з дестабілізації ситуації в Україні... Операторам зв'язку треба бути напоготові і разом із правоохоронними органами документувати злочини з метою їх якомога швидшого розкриття", - написав радник міністра.

Геращенко повідомив, що правоохоронці порушили кримінальні справи за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв'язку. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.