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18:12 16.02.2022

"Датагруп" від DDoS-атак не постраждала, мережа працює без перебоїв

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"Датагруп" від DDoS-атак не постраждала, мережа працює без перебоїв

Провайдер волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг компанія "Датагруп" заявила про відсутність перебоїв у роботі мережі.

"Ми як провідний провайдер зв'язку для бізнесу і компанія критичної інфраструктури країни щодня наражаємося на різні кібератаки, тобто для нас це досить штатна ситуація. Вчора ми також успішно відбили чергову атаку, водночас надання послуг клієнтам компанії відбувалося в звичайному режимі й було забезпечено безперебійну роботу всіх сервісів", - заявив СЕО "Датагруп" Михайло Шелемба у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що компанія повністю підтримує всі кроки держави, спрямовані на посилення обороноздатності країни, й робить усе, щоб у разі загострення ситуації продовжувати надавати якісний зв'язок.

"Ми заздалегідь виконали роботи з підвищення відмовостійкості критичних елементів інфраструктури, сформували групи оперативного реагування у разі надзвичайних ситуацій (кібератаки), встановили канали альтернативних комунікацій, провели навчання", - зазначив Шелемба.

Він наголосив, що "Датагруп" завжди оперативно реагує на зростання потужності DDoS-атак та вдосконалює свій сервіс захисту від DDoS-атак, що суттєво підвищує рівень захисту мереж від атак різних типів і потужностей.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів ПриватБанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів було відновлено.

"Робоча група зі спеціалістів основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку та називала повідомлення про їх наявність "дезінформаційними". А в Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

Компанію "Датагруп" було створено у 2000 році. Вона є одним із найбільших В2В-операторів України, надає послуги більше ніж у 90 населених пунктах країни.

У червні 2021 року "Датагруп" завершила укладання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

"Датагруп" у 2020 році збільшила чистий прибуток за МСФЗ на 32,3% порівняно з 2019 роком – до 187,517 млн грн, скоротила чистий дохід на 2,73% – до 1,285 млрд грн, одночасно збільшивши валовий прибуток на 11,5% – до 634,672 млн грн.

Теги: #датагруп #кібератака
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