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15:27 16.02.2022

DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

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DDoS-атака на державні вебресурси триває - Держспецзв'язку

Наразі ситуація з DDoS-атакою на державні вебресурси контрольована, але вона триває, повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Віктор Жора.

"Наразі ситуація повністю контрольована, атака триває. Середні показники потужності атаки, які фіксує Система захищеного доступу до мережі інтернет Держспецзв'язку досягають десятків Гбіт/с", - повідомив він під час брифінгу в середу.

За його словами, Держспецзв'язку фіксує цілий перелік технологій атак на вебресурси, зокрема SYN-ACK Flood, UDP-Flood, а також BGP hijacking та DNS Amplification.

Він також зазначив, що різноманітність систем атак свідчить про скоординованість того, що відбувається, водночас Україна повністю справляється із запобіганням діям зловмисників.

Як у свою чергу заявив директор департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов, атака на сайт Ощадбанку також триває.

"З ранку DDoS-атака продовжилася, але банки були до цього вже готові. Станом на 12:00 Приватбанк відновився повністю, а Ощадбанк відновився десь півгодини тому. Жодних витоків коштів не було", - зазначив він.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів ПриватБанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів було відновлено.

"Робоча група зі спеціалістів основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку та називала повідомлення про їх наявність "дезінформаційними". А в Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

DDoS-атака- організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, щоб зробити ресурси недоступними для користувачів.

Теги: #ddos_атака #кібератака #держспецзвязку
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