DDOS-атака на домен держресурсів України тривала понад 5 годин

DDOS-атака (Distributed Denial of Service, розподілена атака типу "відмова в обслуговуванні") на систему доменних імен (DNS) державних ресурсів України (домен gov.ua), що розпочалася 15 лютого 2022 року, тривала понад п'ять годин.

"Атака почалася 15 лютого о 20:21 і тривала понад п'ять годин. Її потужність перевищувала 150 Gbps. Джерелом атаки були як зарубіжні, так і українські IP-адреси. Фахівці реєстру домену .UA компанії "Хостмайстер" ввели в роботу резервні сервери, що дозволило підтримати працездатність доменної системи", - зазначено в повідомленні "Хостмайстра" в середу.

Під час атаки фіксувалося також підвищене навантаження на DNS-серверах, які забезпечують роботу доменів com.ua та org.ua.

Наразі система доменних імен працює стабільно, фахівці компанії "Хостмайстер" моніторять ситуацію.

За інформацією Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, 15 лютого також було здійснено DDOS-атаки на деякі державні ресурси, розміщені в домені gov.ua.

Публічний домен gov.ua призначений для розміщення сайтів органів державної влади України. Наразі в домені налічується 4,7 тис. доменних імен.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів ПриватБанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів було відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - підсумували в Держспецзв'язку.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку та називала повідомлення про їхню наявність "дезінформаційними". А в Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

DDOS-атака - організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, з метою зробити ресурси недоступними для користувачів.