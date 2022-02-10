"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

Мобільний оператор "Київстар" та міжнародна компанія платіжних технологій Visa запустили для малого та середнього бізнесу програму Starkasa, за допомогою якої підприємці можуть використовувати функції касового апарата та POS-термінала за допомогою смартфона.

Як повідомила пресслужба "Київстару", за допомогою Starkasa підприємці можуть проводити розрахункові операції, приймати безготівкові платежі, видавати чеки, замовляти товари онлайн та інше. Крім того, ця програма допоможе дотримуватися нових законодавчих норм для ФОП.

Основні функції програми: мобільна каса з ПРРО - касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, розпочати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижки, здійснити повернення товару, сформувати касовий звіт та закрити зміну; Visa Tap to Phone - технологія, яка дає змогу перетворити смартфон з NFC-модулем на POS-термінал; Starkasa.Market - система онлайн-замовлень товарів для бізнесу та їхніх точок продажу.

"Отже, рішення дає змогу підприємцю заощадити на купівлі обладнання для торгівлі, автоматизувати бізнес та підключитися онлайн, а також мати єдиний контакт для підтримки", - йдеться у повідомленні.

Програма доступна для смартфонів на ОС Android, абонентам усіх мобільних операторів.

"Ця технологія стала відповіддю на новий закон, який зобов'язує визначені групи ФОП фіскалізувати продаж та видавати чеки під час розрахункових операцій. Ми пропонуємо підприємцям просте та зручне рішення 3 в 1, яке допоможе вести свій бізнес без додаткових витрат, залишаючись при цьому у законній площині", - наведено слова керівника департаменту мобільних фінансових сервісів "Київстар" Володимира Набокова.

Для того, щоб скористатися продуктом Starkasa, потрібно зареєструватися у вебкабінеті або завантажити програму на Play Market. До кінця червня користування Starkasa для підприємця буде без оплати, а також без комісії під час прийому безготівкових оплат для карток Visa, доки обіг не досягне 30 тис. грн. Вартість передплати після пробного періоду на послугу - 199 грн на місяць.