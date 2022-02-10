Телеком

17:51 10.02.2022

"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

2 хв читати
"Київстар" і Visa запустили програму, яка дає змогу використовувати смартфон як касовий апарат та POS-термінал

Мобільний оператор "Київстар" та міжнародна компанія платіжних технологій Visa запустили для малого та середнього бізнесу програму Starkasa, за допомогою якої підприємці можуть використовувати функції касового апарата та POS-термінала за допомогою смартфона.

Як повідомила пресслужба "Київстару", за допомогою Starkasa підприємці можуть проводити розрахункові операції, приймати безготівкові платежі, видавати чеки, замовляти товари онлайн та інше. Крім того, ця програма допоможе дотримуватися нових законодавчих норм для ФОП.

Основні функції програми: мобільна каса з ПРРО - касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, розпочати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижки, здійснити повернення товару, сформувати касовий звіт та закрити зміну; Visa Tap to Phone - технологія, яка дає змогу перетворити смартфон з NFC-модулем на POS-термінал; Starkasa.Market - система онлайн-замовлень товарів для бізнесу та їхніх точок продажу.

"Отже, рішення дає змогу підприємцю заощадити на купівлі обладнання для торгівлі, автоматизувати бізнес та підключитися онлайн, а також мати єдиний контакт для підтримки", - йдеться у повідомленні.

Програма доступна для смартфонів на ОС Android, абонентам усіх мобільних операторів.

"Ця технологія стала відповіддю на новий закон, який зобов'язує визначені групи ФОП фіскалізувати продаж та видавати чеки під час розрахункових операцій. Ми пропонуємо підприємцям просте та зручне рішення 3 в 1, яке допоможе вести свій бізнес без додаткових витрат, залишаючись при цьому у законній площині", - наведено слова керівника департаменту мобільних фінансових сервісів "Київстар" Володимира Набокова.

Для того, щоб скористатися продуктом Starkasa, потрібно зареєструватися у вебкабінеті або завантажити програму на Play Market. До кінця червня користування Starkasa для підприємця буде без оплати, а також без комісії під час прийому безготівкових оплат для карток Visa, доки обіг не досягне 30 тис. грн. Вартість передплати після пробного періоду на послугу - 199 грн на місяць.

Теги: #visa #бізнес #київстар #програма
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 10.02.2022
В Україні запустилась нова програма підтримки парламентаризму. Один із пріоритетів – цифрові інновації для Верховної Ради України

В Україні запустилась нова програма підтримки парламентаризму. Один із пріоритетів – цифрові інновації для Верховної Ради України

16:50 08.02.2022
"Укроборонпром" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про співпрацю - Зеленський

"Укроборонпром" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про співпрацю - Зеленський

12:30 03.02.2022
"Київстар" відновив зв'язок у регіонах і столиці після перебоїв

"Київстар" відновив зв'язок у регіонах і столиці після перебоїв

11:09 03.02.2022
"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

10:27 03.02.2022
Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі

Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі

15:40 31.01.2022
Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

14:19 31.01.2022
"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

19:19 28.01.2022
"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

16:19 28.01.2022
Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

19:30 27.01.2022
Київстар – один з кращих роботодавців у рейтингу Forbes Україна

Київстар – один з кращих роботодавців у рейтингу Forbes Україна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

ОСТАННЄ

Соцмережа Трампа, очікується, розпочне свою роботу наприкінці березня

"Vodafone Україна" викупив власні євробонди на $45 млн

Хакери вчинили кібератаку на Vodafone Portugal

Мінцифри проводить діалог з операторами щодо спецтарифу для літніх людей у рамках програми "єСмартфон"

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА