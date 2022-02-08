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17:34 08.02.2022

Мінцифри проводить діалог з операторами щодо спецтарифу для літніх людей у рамках програми "єСмартфон"

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Мінцифри проводить діалог з операторами щодо спецтарифу для літніх людей у рамках програми "єСмартфон"

Мобільні оператори "Київстар" і "Vodafone Україна" проводять діалог із Міністерством цифрової трансформації з питання смартфонізації осіб похилого віку.

"Попередні консультації з Мінцифри щодо цього проекту були. Але реалізація і деталі проекту поки що не фіналізовано", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі "Київстару".

У компанії нагадали, що оператор системно працює над подоланням цифрових бар'єрів між поколіннями: в 2019 році розпочато освітній проект "Смартфон для батьків"; на початку 2020 року - спеціальна лінійка тарифних планів для абонентів старше 60 років.

"Цифрові послуги, для яких ми, зокрема, будуємо покриття, не можна отримати на фічерфонах. Тому смартфонізація - це стратегічне завдання національного рівня. Ми вже перебуваємо в діалозі з органами державної влади з цього питання. Наразі очікуємо пропозицій щодо проекту, які зможемо вивчити", - прокоментували агентству в пресслужбі "Vodafone Україна".

У компанії зазначили, що досі смартфонами користуються не всі українці: за даними оператора, близько 28% усе ще користуються фічерфонами. У більшості випадків це абоненти старшого віку.

"Органи влади справді зверталися до нас із запитом про пільговий тариф для пенсіонерів, lifecell готовий долучитися до робочої групи за цим проектом. Деталі про розробку тарифу обговорюватимуться на спільних зустрічах із Міністерством цифрової інформації", - повідомили агентству в прес-службі lifecell.

Оператор також наголосив, що серед уже наявних його пропозицій можна обрати зручні тарифні плани для кожного абонента.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в рамках якої всі вакциновані українці старше 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

За словами віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців старше 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Теги: #звязок #мобільні_оператори #е_смартфон
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