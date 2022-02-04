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16:33 04.02.2022

Авіаперевізник Supernova почне доставляти посилки "Нової пошти" у вересні - співвласник групи компаній

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Авіаперевізник Supernova почне доставляти посилки "Нової пошти" у вересні - співвласник групи компаній

Авіакомпанія Supernova Airlines (входить до групи компаній "Нова пошта") почне доставляти посилки логістичної групи у вересні, повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на відкритті інноваційного терміналу ДАО у Дніпрі у п'ятницю.

За його словами, компанія вже взяла у лізинг два літаки Boeing 757-200. За попередніми оцінками, ця послуга обійдеться їй приблизно у $200 тис. на місяць за кожен борт, загальна інвестиція у запуск авіакомпанії - до $10 млн.

"Ми будемо експлуатантом, наразі триває отримання сертифікату в Державіаслужбі. Власна авіакомпанія буде однозначно вигідніша, ми наразі активно замовляємо послуги в інших авіаперевізників", - повідомив Поперешнюк.

За його словами, вартість міжнародної доставки не збільшиться.

Базовим аеропортом буде Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Перші польоти будуть у вересні. Ми не сумніваємося у їх повному завантаженні. Швидкість доставки зростає вдвічі, ми можемо запропонувати доставку за п'ять днів із Китаю та США", - наголосив співвласник "Нової пошти".

Як повідомлялося, група компаній "Нова пошта" запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines, вона доставлятиме міжнародні вантажі, матиме власний флот і підпорядковуватиметься компанії "Нова пошта Глобал".

Рейси здійснюватимуться з Міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Гендиректором Supernova Airlines став Ярослав Красножон, який раніше очолював авіакомпанію Atlasjet Ukraine.

Теги: #нова_пошта #supernova_airlines
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