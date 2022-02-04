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14:53 04.02.2022

"Нова пошта" планує до 2025 року перевести на БДФ-контейнери всю логістику - директор

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"Нова пошта" планує до 2025 року перевести на БДФ-контейнери всю логістику - директор

Група компаній "Нова пошта" планує до 2025 року перевести всю логістику на БДФ-контейнери, повідомив директор "Нової пошти" Олександр Бульба на відкритті інноваційного терміналу ДАО у Дніпрі у п'ятницю.

За його словами, рішення про перехід із традиційних фур на БДФ-контейнери компанія впроваджує з 2017 року. Контейнери виготовляються на трьох заводах Черкаської області - "Мокавто", "СмілаМаш" та "Інтеркарго". Вже вироблено 1900 од., ними доставляють 100% посилок та документів.

"У 2022-му ми отримаємо ще 700 БДФ-контейнерів. Це дасть змогу перевести на цей формат до 55% вантажів. Завдання - довести парк до 4 тис. БДФ-контейнерів і повністю перевести всю логістику, і посилки, і вантажі, до 2025 року", - повідомив Бульба агентству "Інтерфакс-Україна".

Група компаній "Нова пошта" включає, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал". Мережа компанії налічує понад 9,9 тис. відділень у всій Україні, кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. За 2021 рік ГК перерахувала до бюджету країни 6,4 млрд грн податків та зборів.

Теги: #нова_пошта #бдф_контейнер
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