Економіка

16:25 22.02.2022

"Нова пошта" в березні відкриє перше мобільне відділення

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"Нова пошта" в березні відкриє перше мобільне відділення

Логістична компанія "Нова пошта" в березні цього року планує ввести в роботу перше мобільне відділення на базі БДФ-контейнера (змінний кузов або контейнер) для перевезення посилок, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

У "Новій пошті" уточнили, що продуктивність такого відділення, в якому працюють два оператори, – до 10 тис. посилок на місяць.

За заявою компанії, час трансформації контейнера у відділення становить близько п'яти хвилин, а за рахунок сонячних панелей на даху відділення може працювати автономно.

У "Новій пошті" пояснили, що одне з призначень мобільного відділення – заміна стаціонарного відділення на час його ремонту.

У компанії також повідомили, що для скорочення часу доставки в межах великих міст планують змінити схему транспортування, ввівши в неї на додачу до розподільних центрів сортувальні депо. За розрахунками "Нової пошти", це дасть змогу скоротити час обробки по місту вдвічі - приблизно до 6 годин.

Як повідомлялося, "Нова пошта" з 2017 року впроваджує рішення про перехід із традиційних фур на БДФ-контейнери та планує завершити повний перехід до 2025 року. Контейнери виробляються на трьох заводах Черкаської області: МОКАВТО, "СмілаМаш" та "Інтеркарго". Станом на початок лютого було вироблено 1900 одиниць, а план на 2022 рік – ще 700 БДФ-контейнерів, що дасть можливість перевести на цей формат до 55% вантажів.

До групи компаній "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay і "Нова пошта Глобал". Мережа компанії налічує понад 9,9 тис. відділень у всій Україні, кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.

Теги: #нова_пошта #бдф_контейнер
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