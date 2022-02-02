Телеком

19:26 02.02.2022

У Німеччині регулятор заборонив роботу російського каналу RT DE

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У Німеччині регулятор заборонив роботу російського каналу RT DE

Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження телепрограми RT DE у Німеччині через супутник, інтернет і мобільні платформи, оскільки програма випускається без дозволу, який не був запрошений, йдеться в повідомленні пресслужби.

"Програма RT DE - це телерадіопрограма, якій потрібен дозвіл, і для якої відповідно до параграфа 52 державного договору про ЗМІ її допуск не вимагався і не видавався", - йдеться у повідомленні.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram-каналі: "Мовлення не припинимо. Це як би Роскомнагляд заборонив Дойче Велле мовлення на їхньому власному сайті. Варто спробувати, до речі".

МЗС РФ Росії заявило про вживання російською владою заходів у відповідь у зв'язку з рішенням про заборону мовлення телеканалу RT DE.

 

 

Теги: #телеканал #заборона #росія #німеччина
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