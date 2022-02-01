Телеком

16:48 01.02.2022

"Укртелеком" не зафіксував збільшення кількості хакерських атак на мережі та готовий до роботи у надзвичайних ситуаціях

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"Укртелеком" не зафіксував збільшення кількості хакерських атак на мережі та готовий до роботи у надзвичайних ситуаціях

АТ "Укртелеком" працює у штатному режимі, проактивно реагуючи на загрози кібератак, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"У компанії працює Security Operation Center, який аналізує події інформаційної безпеки на ключових елементах ІТ-інфраструктури, впроваджено системи безпеки вебзастосунків та міжмережеві екрани нового покоління. Впроваджено рішення для підвищення безпеки робочих місць фахівців компанії", - зазначили в "Укртелекомі".

У компанії також повідомили, що за останні кілька тижнів не помітили збільшення активності хакерських атак.

"Від початку пандемії працює оперативний штаб, завданням якого є протидія або зменшення впливу інших кризових ситуацій на компанію. У рамках роботи штабу перевіряють готовність матеріально-технічних ресурсів, зокрема джерел аварійного енергопостачання та запасів пального, аварійно-відновлювальних команд філій, їхнє оснащення, забезпечення автотранспортом для виконання завдань в умовах настання надзвичайного чи особливого періоду", - наголосили в "Укртелекомі".

За даними компанії, періодичні перевірки укриттів, що перебувають на балансі "Укртелекому", підтверджують їх утримання в належному стані.

"Укртелеком перебуває у постійному контакті з державними спеціальними користувачами телекоммереж і готовий виконати відповідне мобілізаційне завдання", - заявили в пресслужбі оператора.

Як повідомлялося, "Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на свої мережі після глобальної хакерської атакти на держсайти в січні.

У ніч проти 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт "Дія".

Міністерство цифрової трансформації України спростувало витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivillian розмістив оголошення про продаж бази персональних даних громадян України, яка, за його заявою, містить 2,6 млн записів із реєстру державного порталу "Дія ".

За даними Держспецзв'язку, від кібератаки з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади, ще 70 відключили за наказом центру кібербезпеки.

Держспецзв'язку також заявила про ймовірну причетність російських хакерських угруповань до кібератаки на державні сайти України, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня.

Теги: #хакери #кібератаки #укртелеком
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