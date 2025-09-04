Інтерфакс-Україна
Події
18:42 04.09.2025

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

НЕК "Укренерго" з початком війни пережила безпрецедентну кількість кібератак з боку російських окупантів, але жодна з них не мала успіху через потужну систему захисту, повідомив член наглядової ради НЕК Юрій Бойко.

"З початком війни ворог здійснив безпрецедентний ріст спроб кібератак проти інфраструктури "Укренерго". Коли я кажу безпрецедентний, це означає, що, наприклад, за три дні атак було більше, ніж за два минулі роки. Я абсолютно не помилився з порядком цифр. Це зафіксовано фахівцями з кіберзахисту", – сказав Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві у четвер.

Він також зазначив, що поряд з цим зросла складність атак, аби поламати доступ до програмного забезпечення і відповідно втрутитися в роботу технологічного обладнання НЕК.

Водночас Бойко наголосив, що система захисту компанії не дала жодній спробі кібератак виявитися успішною.

"На мою думку, "Укренерго" побудувала одну з кращих систем кіберзахисту не лише в Україні, а й у Європі. І при тому що кратно зросла кількість атак, результатом роботи наших фахівців стало те, що жодна спроба успіху не мала. Сподіваюся, що так буде й надалі", – підкреслив член наглядової ради.

Як повідомлялося з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, місяць тому Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA виявила та дослідила нову серію цілеспрямованих кібератак на органи державної влади України, підрозділи Сил оборони та підприємства, що працюють в інтересах оборонно-промислового комплексу, у вигляді розсилок фішингових листів, замаскованих під судові повістки.

