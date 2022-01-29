Нова кібератака в Україні здійснюється за допомогою "фейкових" судових запитів, до яких прикріплено вірус

В Україні продовжуються масовані кібератаки, через розсилку судових запитів, нібито з офіційних адрес судової влади, вірус потрапляє на комп'ютери одержувачів та надає віддалений доступ третім особам, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В Україні розгортається нова кібератака, під час якої здійснюється розсилка вірусу електронною поштою під виглядом судових запитів", – йдеться у повідомленні у Тelegram-каналі Центру.

В інформації наголошується, що задіяні окремі офіційні адреси судів, але не виключено, що проблема може стосуватися всього поштового сервера.

"Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового поширення електронних поштових повідомлень, що містять посилання на захищені паролем RAR та/або ZIP архіви (наприклад, "Судовий запит №997836477463567677822"). на публічних сервісах Google Drive та DropMeFiles" – сказано у повідомленні.

У Центрі акцентували, що у разі завантаження та розпакування одержувачем повідомлення такого архіву, на його комп'ютері буде встановлена програма Remote Utilities. Програма надасть прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.