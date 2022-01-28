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19:19 28.01.2022

"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

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"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

Мобільний оператор компанія "Київстар" у четвертому кварталі 2021 року збільшив загальний дохід на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 7,537 млрд грн, повідомляється на сайті компанії.

Згідно з оприлюдненими даними, за цей період "Київстар" збільшив показник EBITDA на 8,7% до аналогічного торішнього періоду - до 4,839 млрд грн. При цьому маржа EBITDА скоротилася на 2,3 процентних пункта (п. п.) - до 64,2%.

Загальний операційний дохід зріс на 12,3% - до 6,993 млрд грн.

Як зазначається, у четвертому кварталі 2021 року використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 20% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 7,1 Гб.

Порівняно з минулим роком також збільшилося використання послуг міжнародного роумінгу, зокрема передачі даних. Кількість абонентів "Київстару", які користуються послугами 4G у його мережі, зросла на 30,5% порівняно з четвертим кварталом 2020 року - до 12,1 млн.

Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку компанії "Київстар" за цей період зросла на 1,2% порівняно з четвертим кварталом 2020 року - до 26,2 млн абонентів.

Доходи від послуг фіксованого інтернету та телебачення "Київстар" зросли на 11,9% завдяки збільшенню на 7,3% кількості клієнтів послуги "Домашній інтернет". Загальна кількість клієнтів послуги "Домашній інтернет" у четвертому кварталі-2021 сягнула 1,2 млн.

Операційні капітальні витрати компанії "Київстар" у четвертому кварталі минулого року збільшилися на 45,7% - до 1,8 млрд грн.

Як повідомлялося, мобільний оператор "Київстар" у третьому кварталі 2021 року збільшив загальний дохід на 11,9% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 7,275 млрд грн; загалом за дев'ять місяців загальний дохід компанії становив 21,211 млрд грн, що на 14,9% більше, ніж за дев'ять місяців 2020 року.

"Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G та 4G. Його послугами на кінець третього кварталу 2021 року користувалися близько 26,3 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше - VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #київстар
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