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14:35 26.01.2022

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

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На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України у середу.

Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом усе ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу, зазначили у МЗС України.

Офіційний сайт України Ukraine.ua було запущено 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманітності та чарівної природи, країну свободи та гідності, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Сьогодні сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та івритом. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей у всьому світі.

Теги: #сайт #кібератака
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