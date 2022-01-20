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18:53 20.01.2022

Частка IT-послуг в експорті у 2021 році становить 37% - дослідження IT Ukraine

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Частка IT-послуг в експорті у 2021 році становить 37% - дослідження IT Ukraine

Обсяг українського IT-експорту у 2021 році, за попередніми даними, становить $6,8 млрд (2020 рік - $5 млрд); при цьому частка ІТ у структурі експорту послуг в Україні за минулий рік зросла на 4,8% і становить 37%.

Такі результати дослідження IT-галузі представив виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк на пресконференції у Києві у четвер.

Згідно з оприлюдненими попередніми даними, у ВВП України частка експорту комп'ютерних послуг у 2021 році становила 2,7%. Для порівняння: у Польщі вона становила 1,3% у ВВП країни, у Литві - 1,2%, Словаччині - 1,2%, Угорщині - 1,5%, Естонії - 2,4%, Сербії - 2,8%, Білорусі - 3,3%.

При цьому розмір ринку праці в IT в Україні минулого року становив 18,1 млн осіб. У Польщі - 17 млн осіб, Угорщині - 4,7 млн осіб, Білорусі - 4,5 млн осіб, Сербії - 3,2 млн осіб, Словаччині - 2,7 млн осіб, Литві - 1,5 млн осіб, Естонії - 0,7 млн осіб.

Україна також лідирує серед зазначених вище країн і за кількістю студентів ІКТ. За минулий рік їхня кількість досягла 104, 7 тис. осіб, що вдвічі більше, ніж у Польщі, у 4,6-4,9 разів більше, ніж у Сербії, Угорщині та Білорусі, у 15 разів більше, ніж у Польщі Словаччині та Литві та у 24 рази більше, ніж в Естонії.

У 2021 році, згідно з попередніми даними IT-галузь України сплатила 23,5 млрд грн податків і зборів, що на 36,6% більше, ніж у 2020 році, коли ця сума становила всього 17,2 млрд грн.

За прогнозами IT Ukraine, ІТ-галузь забезпечить $37-44 млрд експортного виторгу за наступні чотири роки (до 2025 року).

Теги: #it #експорт #послуги
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