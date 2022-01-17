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Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

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Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

Українці за підсумками передплатної кампанії на 2022 рік оформили передплату більш ніж на 5,6 млн газет та журналів, що становить 93% проти тиражів станом на 1 липня 2021 року та 90% проти тиражів станом на 1 січня 2021 року.

Як зазначено в повідомленні "Укрпошти", поширеному в понеділок, зокрема, українці оформили передплату на 3,6 млн примірників загальнодержавних видань, або 95% проти тиражів станом на 1 липня 2021 року та 92% проти тиражів станом на 1 січня року, а також 2 млн примірників місцевих видань, або понад 93% проти тиражів станом на 1 липня 2021 року та 91% проти тиражів станом на 1 січня 2021 року.

"На показники вплинули пандемія, перехід читачів із друкованих газет в онлайн-медіа, закриття газет та зменшення періодичності виходу видань. Лише у 2021 році закрилося 148 газет, а протягом двох останніх років ця цифра становить 290 видань, або 770 індексів у передплатному каталозі, що становить близько 21% від загальної кількості індексів", - зазначено в повідомленні.

В "Укрпошті" також нагадали, що задля підвищення попиту на передплату та заохочення передплатників компанія проводила низку заходів для клієнтів та запровадила нову систему мотивації для поштарів, операторів та начальників відділень.

Для проведення передплатної кампанії на 2022 рік було опубліковано 107,7 тис. примірників підписних каталогів, до яких включено 3510 індексів видань загальнодержавної та місцевої сфер поширення.

Передплата на 2022 рік із доставкою з січня завершилася, проте в "Укрпошті" зазначають, що все ще доступне оформлення передплати на газети та журнали з поточних місяців і до кінця цього року.

Теги: #укрпошта #передплата
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