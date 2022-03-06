Події

21:53 06.03.2022

Spotify повідомив про відміну Premium-підписки в РФ

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Музичний сервіс Spotify оголосив, що його Premium-підписка недоступна для придбання в Росії.

"У зв'язку з новими зовнішніми обмеженнями, пов'язаними з нашими основними платіжними провайдерами Premium більше не доступний для покупки в Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії пояснили, що у разі наявності активної підписки на Premium, наступна спроба її сплатити може бути невдалою.

"Якщо ми не зможемо успішно обробити вашу наступну оплату, ваша Premium-підписка буде автоматично скасована і ви перейдете на безкоштовний план", - повідомили в Spotify.

Така передплата дає можливість скористатися розширеним функціоналом сервісу, у ній також немає реклами.

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard припиняють свою роботу на російському ринку з 10 березня. Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни як завжди, оскільки операції з ними з 2015 року обробляє Національна система платіжних карт, але не працюватимуть за кордоном. Випущені за кордоном картки Visa та Mastercard не працюватимуть у Росії.

Теги: #росія #скасування #spotify #передплата
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