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18:05 14.01.2022

Фахівці продовжують відновлювати роботу постраждалих від хакерської атаки державних сайтів - Держспецзв'язку

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Фахівці продовжують відновлювати роботу постраждалих від хакерської атаки державних сайтів - Держспецзв'язку

Фахівці наразі продовжують відновлювати роботу державних сайтів, які постраждали від хакерської атаки в ніч на п'ятницю; частина з них уже відновила роботу, решта запрацює найближчим часом, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) із посиланням на її голову Юрія Щиголя у своєму Telegram-каналі.

Щиголь, зокрема, зазначив, що від атаки хакерів постраждали майже 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Крім того, зазначив він, частину сайтів, зокрема портал "Дія", відключено разом з адміністраторами, щоб унеможливити поширення атаки на інші ресурси.

"Наші фахівці разом із колегами з інших служб досліджують цей інцидент та збирають докази. Зараз ми збираємо цифрові докази, аналізуємо логфайли, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації цієї атаки", - повідомив Щиголь.

За його словами, наразі не виявлено жодних загроз для даних про громадян, оскільки такі дані зберігаються не на сайтах, а у відповідних реєстрах. Доступ до них здійснюється через спеціальну захищену систему обміну даними між реєстрами "Трембіта".

"І ще одне: ми не залишаємось наодинці з ворогом, який використовує фактично необмежені ресурси для агресії проти нашої держави у кібепросторі. Ситуацію добре бачать і розуміють наші європейські та американські партнери, які запропонували нам свою допомогу", - додав Щиголь.

Голова Держспецзв'язку також повідомив, що спостерігається постійне зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на 10-12% за квартал.

Раніше Служба безпеки України повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що в ніч із 13 на 14 січня відбулася хакерська атака на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та ін. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Водночас контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не відбулося.

 

Теги: #держспецзвязку #хакерська_атака
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