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15:50 10.01.2022

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

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"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

Рішення суду про арешт майна п'ятого президента України Петра Порошенка не зачіпає інтереси холдингу "Вільні медіа", за рішенням суду заарештовані частки у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК НБМ-Запоріжжя", бенефіціарним власником яких є Порошенко, наголошують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Фактично одразу (після оприлюднення рішення про арешт майна Порошенка - ІФ) у ЗМІ з'явилася заява сторони захисту про те, що нібито суд заарештував активи телеканалів "5 канал" та "Прямий", власниками яких є медіахолдинг "Вільні медіа". ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності", - сказала радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян у понеділок на брифінгу у Києві.

Вона наголосила: "Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для нашої країни питання".

За словами радника з комунікацій, арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладався, жодних обмежень їхньої діяльності не було.

Сап'ян звернула увагу на те, що відповідно до рішення суду заарештовано частки у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК НБМ-Запоріжжя", бенефіціарним власником яких відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб є Порошенко.

Сап'ян не уточнила, чи мають стосунок ТОВ та дочірнє підприємство до телеканалів "Прямий" та "5 канал".

"У жодному разі арешт майна Порошенка не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа", телеканали "Прямий" та "5 канал" можуть і працюють без будь-яких обмежень", - резюмувала радник з комунікацій.

Вона також пояснила: "Вищезазначений арешт майна жодним чином не позбавляє власника права користуватися таким майном, його ціль - запобігти відчуженню".

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Як повідомлялося, 20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка.

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

Теги: #дбр #прямий #порошенко #5_канал
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