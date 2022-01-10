"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

Мобільний оператор "Київстар" пройшов сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, повідомила компанія в понеділок.

Згідно з її пресрелізом, "Київстар" підтвердив ефективність системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) при реалізації нових напрямів бізнесу.

"Впроваджуючи нові напрями бізнесу, ми орієнтуємось на вимоги як національних, так і міжнародних стандартів. Наявність сертифіката підтверджує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам", – наведено в повідомленні слова директора з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Іллі Польшакова.

Зазначено також, що стандарт ISO/IEC 27001:2013 є моделлю для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримання та покращення СМІБ.

У випадку "Київстару" це стосується таких напрямів, як послуги центру обробки даних (ЦОД), зокрема хмарного, на базі технології Azure Stack Hub; товари та послуги на основі технології інтернету речей (IoT); аналітичні продукти та сервіси на основі BigData; мобільні фінансові продукти та послуги (MFS).

"Сертифікація системи менеджменту інформаційної безпеки говорить також про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено і незалежним аудитом. Це важливо для клієнтів компанії, до яких висувають галузеві вимоги щодо інформаційної безпеки: банків, компаній держсектора, об'єктів критичної інфраструктури та інших", - пояснює телеком-оператор.

Сертифікаційний аудит "Київстару" проводила компанія "Бюро Верітас Сертіфікейшн Україна".

Оператор наголошує, що "Київстар" – перша компанія у групі VEON, яка отримала сертифікат ISO/IEC 27001:2013.

Як повідомлялося, раніше "Київстар" дозволив віддалене підключення eSIM для контрактних абонентів.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передавання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G та 4G. Його послугами на кінець третього кварталу 2021 року користувалися близько 26,3 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету.