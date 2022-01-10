Телеком

15:03 10.01.2022

"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

2 хв читати
"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

Мобільний оператор "Київстар" пройшов сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, повідомила компанія в понеділок.

Згідно з її пресрелізом, "Київстар" підтвердив ефективність системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) при реалізації нових напрямів бізнесу.

"Впроваджуючи нові напрями бізнесу, ми орієнтуємось на вимоги як національних, так і міжнародних стандартів. Наявність сертифіката підтверджує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам", – наведено в повідомленні слова директора з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Іллі Польшакова.

Зазначено також, що стандарт ISO/IEC 27001:2013 є моделлю для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримання та покращення СМІБ.

У випадку "Київстару" це стосується таких напрямів, як послуги центру обробки даних (ЦОД), зокрема хмарного, на базі технології Azure Stack Hub; товари та послуги на основі технології інтернету речей (IoT); аналітичні продукти та сервіси на основі BigData; мобільні фінансові продукти та послуги (MFS).

"Сертифікація системи менеджменту інформаційної безпеки говорить також про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено і незалежним аудитом. Це важливо для клієнтів компанії, до яких висувають галузеві вимоги щодо інформаційної безпеки: банків, компаній держсектора, об'єктів критичної інфраструктури та інших", - пояснює телеком-оператор.

Сертифікаційний аудит "Київстару" проводила компанія "Бюро Верітас Сертіфікейшн Україна".

Оператор наголошує, що "Київстар" – перша компанія у групі VEON, яка отримала сертифікат ISO/IEC 27001:2013.

Як повідомлялося, раніше "Київстар" дозволив віддалене підключення eSIM для контрактних абонентів.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передавання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G та 4G. Його послугами на кінець третього кварталу 2021 року користувалися близько 26,3 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Теги: #київстар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 29.12.2021
"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

14:10 23.12.2021
Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

16:46 20.12.2021
Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

14:31 16.12.2021
Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

12:25 15.12.2021
Київстар та Альфа-Банк Україна підтримують бонусами програму виплат для вакцинованих

Київстар та Альфа-Банк Україна підтримують бонусами програму виплат для вакцинованих

16:27 08.12.2021
Sms-повідомлення абонентів Київстар вже три роки рятують хворих малюків

Sms-повідомлення абонентів Київстар вже три роки рятують хворих малюків

13:30 08.12.2021
VEON планує середньорічне зростання виручки "Київстару" більш ніж на 10% у 2022-2024 роках

VEON планує середньорічне зростання виручки "Київстару" більш ніж на 10% у 2022-2024 роках

17:53 06.12.2021
Кількість користувачів мережі "Київстар" зі смартфонами зросла на 8% - компанія

Кількість користувачів мережі "Київстар" зі смартфонами зросла на 8% - компанія

11:11 03.12.2021
Київстар пропонує бізнес-клієнтам сервіс кваліфікованого електронного підпису - DEPOSITSIGN

Київстар пропонує бізнес-клієнтам сервіс кваліфікованого електронного підпису - DEPOSITSIGN

21:35 01.12.2021
"Київстар" планує в 2022 році подвоїти частку нетелеком-доходів

"Київстар" планує в 2022 році подвоїти частку нетелеком-доходів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

ОСТАННЄ

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговельною маркою та сайтом компанії

Доступ до інтернету відновлено у столиці Казахстану, але не в Алмати

Мешканці Алмати та Нур-Султана повідомляють про відновлення доступу до інтернету

Зеленський підписав закон про розблокування держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

Зеленський підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів

Кількість користувачів застосунку "Дія" перевищила 13 млн українців, доступні 72 держпослуги онлайн у різних сферах - Федоров

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА