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11:51 23.12.2021

Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

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Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

Мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", що входить до торговельно-промислової групи (ТПГ) Fozzy Group (Київ), запустила власне in-store радіо.

Згідно з повідомленням "Сільпо" у середу, музичним директором радіо "Сільпо" став вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, відомий як Фагот.

"Ми віддали значну частину ефіру пісням молодих українських виконавців, які часто потрапляють у довгу скриньку на звичних FM-радіостанціях. І вже незабаром музиканти-початківці зможуть надсилати нам свої треки, щоб їх почули у 60 містах України", - наведено слова Михайлюти в повідомленні мережі.

Мережа планує зробити радіо кросплатформним: в офлайні та онлайні в супермаркетах і в мультиресторанах Resto.

"В ефірі можна буде почути музику і нашого власного виробництва. Серед касирів, кур'єрів та інших співробітників "Сільпо" є музиканти, яких має почути країна", - вважає маркетинг-директор "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Наразі радіо працює, готується до виходу в онлайн, а також завершує створення власної студії.

Як повідомляється на сайті компанії, мережа "Сільпо" налічує 318 супермаркетів у 60 містах України, а також чотири делікатес-маркети Le Silpo у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За підсумками січня-вересня 2021 року товарообіг "Сільпо" становив 42,1 млрд грн.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року.

Згідно з інформацією в Єдиному держреєстрі, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів майже із більше ніж 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #радіо #сільпо
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