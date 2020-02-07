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10:57 07.02.2020

В Україні необхідно знімати серіали українською мовою - Бородянський

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В Україні необхідно знімати серіали українською мовою - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, що в Україні необхідно знімати серіали українською мовою.

"Я вважаю, що нам необхідно знімати серіали українською мовою, розвивати українську мову", - сказав Бородянський на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

Водночас міністр зазначив, що не в курсі нещодавнього скандалу навколо мови серіалів на одному з українських телеканалів, і його відповідь не в контексті цієї ситуації.

Раніше продюсер серіалів і фільмів телеканалу "1+1" Олена Єремєєва на презентації планів каналу на осінь розповіла, що якщо комедії для осіннього сезону було знято виключно українською мовою, то всі сім мелодрам було знято російською, повідомила "Телекритика". При цьому Єремєєва пояснила, що "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто", "мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії", і що "артистам поки що ще важко працювати українською мовою".

Керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький, у свою чергу, повідомив, що ще одна причина зйомок серіалів російською мовою - дистрибуція контенту в країнах СНД, а україномовні серіали знімають, щоб виконувати квоту україномовного мовлення.

Пізніше Єремєєва заявила, що її слова про мовне питання було вирвано з контексту, що телеканал "1+1" завжди підтримував розвиток україномовного контенту, ще до прийняття мовних квот, але з огляду на "технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, ніж нам хотілося б".

Теги: #кіно #бородянський #серіали
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