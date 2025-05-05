Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

Президент США Дональд Трамп планує запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію, про що написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Кіноіндустрія в Америці помирає швидкою смертю. Інші країни пропонують різноманітні стимули аби забрати наших кіновиробників і студії зі Сполучених Штатів. Голівуд й багато інших місць у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших націй, а отже – загроза національній безпеці", - написав Трамп в Truth Social.

"Відтак я уповноважую Мністерство торгівлі і Торгового представника Сполучених Штатів негайно розпочати запровадження 100% тарифу на всі без винятку фільми,що надходять до нашої країни, а вироблені за кордоном. МИ ХОЧЕМО ФІЛЬМИ, ЗРОБЛЕНІ В АМЕРИЦІ, ЗНОВУ!", - оголосив Трамп у своєму пості в Truth Social.