Держкіно: українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа

Державне агентство України з питань кіно заявляє, що пишається досягненнями і творчістю українських режисерів, акторів і сценаристів.

"Сьогодні весь світ відзначає мистецтво, яке змінює реальність, формує культуру та надихає покоління. Українське кіно є невід’ємною частиною світового кінематографа, і ми пишаємося його досягненнями, творчістю наших режисерів, акторів, сценаристів та всіх, хто працює над створенням фільмів", - йдеться у повідомлені Держагентства з нагоди Всесвітнього дня кіно.

У відомстві заявляють, що продовжують підтримувати та розвивати національний кінематограф, адже саме через кіно Україна розповідає світу про свою історію, традиції та боротьбу за незалежність.

"Дякуємо всім, хто створює, популяризує та підтримує українське кіно! Дивімося українське, творімо майбутнє разом!", - додали в Держкіно.