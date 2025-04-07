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13:07 07.04.2025

35 найрейтинговіших фільмів IMDb за кількістю голосів

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IMDb — це глобальний барометр глядацьких симпатій, де мільйони користувачів з усього світу щодня оцінюють фільми. Редакція Collider склала список із 35 найрейтинговіших стрічок за версією IMDb, ранжованих за кількістю голосів — від трьох мільйонів і більше. У добірці зібрані найвідоміші хіти, які не лише залишаються популярними роками, а й вплинули на сучасну кінокультуру.

🏆 ТОП-10 фільмів за голосами глядачів

🥇 1. Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption, 1994)

Голосів: 3 млн | IMDb: 9.3

Засуджений до довічного ув'язнення Енді Дюфрейн потрапляє до в’язниці Шоушенк за злочин, якого не скоював. Там він знайомиться з Редом — старшим ув’язненим, з яким у нього зав’язується глибока дружба. Через роки принижень, втрат і надії Енді розробляє один із найгеніальніших планів втечі в історії кінематографа. Фільм — про внутрішню свободу навіть у найтемніших умовах.

🥈 2. Темний лицар (The Dark Knight, 2008)

Голосів: 3 млн | IMDb: 9.0

Бетмен стикається з найнебезпечнішим ворогом — Джокером, агентом хаосу, який став культовим завдяки приголомшливій грі Гіта Леджера. Цей супергеройський фільм перетворюється на глибоку моральну дилему про межі добра, справедливості та самопожертви. Один із найважливіших блокбастерів XXI століття.

🥉 3. Початок (Inception, 2010)

Голосів: 2.6 млн | IMDb: 8.8

Дом Кобб — майстер крадіжки ідей зі снів — отримує завдання, якого ще ніхто не виконував: не викрасти, а впровадити думку. Крістофер Нолан поєднує наукову фантастику, емоційну драму та візуальну магію у фільмі, де реальність постійно вислизає з-під ніг. Інтелектуальний трилер, що й після десятка переглядів залишає питання: а дзиґа впала?

4. Бійцівський клуб (Fight Club, 1999)

Голосів: 2.4 млн | IMDb: 8.8

Історія про те, як глибоке відчуження й криза ідентичності можуть перетворитися на руйнівний культ. Безіменний герой знайомиться з Тайлером Дьорденом — і починається підпільна революція проти споживацького світу. Фільм, який захоплює, шокує і став культовим для цілого покоління.

5. Форрест Ґамп (Forrest Gump, 1994)

Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.8

Форрест — простий, щирий і надзвичайно добрий. Його життя — мандрівка крізь десятиліття, історичні події та власні драми. Через свою наївність і відкритість він змінює долі людей довкола. Історія, що розчулює, надихає й залишається актуальною для кожного покоління.

6. Кримінальне чтиво (Pulp Fiction, 1994)

Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.9

Вибуховий коктейль із чорного гумору, зухвалих діалогів і нетрадиційної структури сюжету. Тарантіно переплітає історії двох кілерів, мафіозного боса, його дружини й одного не надто щасливого боксера. Один із найвпливовіших фільмів 90-х і візитівка нового авторського Голлівуду.

7. Інтерстеллар (Interstellar, 2014)

Голосів: 2.2 млн | IMDb: 8.7

Земля на межі загибелі, і людство шукає нову домівку. Група дослідників вирушає через космічний портал у пошуках придатної планети. Але ця історія не лише про зорі — а й про любов, час, втрати та батьківську обіцянку. Фантастика з серцем, яка вийшла за межі жанру.

8. Матриця (The Matrix, 1999)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.7

А що, як усе навколо — лише симуляція? Ця думка лягла в основу фільму, який перевернув уявлення про реальність. Стиль, філософія, бойові сцени та спецефекти створили нову міфологію кіно. Нео, Морфеус, Трініті — ідеальні герої цифрової епохи.

9. Хрещений батько (The Godfather, 1972)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 9.2

Мафіозна епопея про сім’ю Корлеоне — не просто гангстерська драма, а трагедія про владу, честь і спадок. Досконалий сценарій, незабутні образи та музика зробили стрічку однією з найвеличніших у кіноісторії. Марлон Брандо й Аль Пачіно — ікони цього жанру.

10. Володар перснів: Братство персня (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.9

Початок великої подорожі до знищення Персня Всевладдя. Пітер Джексон втілив на екрані світ Толкіна з небаченим розмахом і повагою до першоджерела. Фільм, який заклав фундамент однієї з найуспішніших кінотрилогій усіх часів.

📋 Місця з 11 по 35:

  1. Володар перснів: Повернення короля (The Return of the King)
  2. Темний лицар повертається (The Dark Knight Rises)
  3. Сім (Se7en)
  4. Володар перснів: Дві вежі (The Two Towers)
  5. Джанґо вільний (Django Unchained)
  6. Ґладіатор (Gladiator)
  7. Вовк із Волл-стріт (The Wolf of Wall Street)
  8. Безславні виродки (Inglourious Basterds)
  9. Бетмен: Початок (Batman Begins)
  10. Мовчання ягнят (The Silence of the Lambs)
  11. Джокер (Joker)
  12. Врятувати рядового Раяна (Saving Private Ryan)
  13. Острів проклятих (Shutter Island)
  14. Список Шиндлера (Schindler's List)
  15. Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (Star Wars: Episode IV – A New Hope)
  16. Престиж (The Prestige)
  17. Відступники (The Departed)
  18. Зелена миля (The Green Mile)
  19. Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь (The Empire Strikes Back)
  20. Хрещений батько 2 (The Godfather Part II)
  21. Мементо (Memento)
  22. Назад у майбутнє (Back to the Future)
  23. Месники: Завершення (Avengers: Endgame)
  24. Хороші хлопці (Goodfellas)
  25. Леон (Léon: The Professional)

Цей список є чудовим зрізом смаків мільйонів глядачів з усього світу. У ньому зібрані не лише культові стрічки з високими оцінками, а й ті, що справді залишили слід у серцях глядачів. Незалежно від жанру — драма, фантастика, кримінал чи епос — кожен із цих фільмів довів свою значущість часом та любов’ю публіки. Якщо ви ще не переглянули хоча б одну з цих картин — можливо, настав саме час це зробити.

Джерело: Collider

Теги: #фільми_онлайн #кіно

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