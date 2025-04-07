35 найрейтинговіших фільмів IMDb за кількістю голосів

IMDb — це глобальний барометр глядацьких симпатій, де мільйони користувачів з усього світу щодня оцінюють фільми. Редакція Collider склала список із 35 найрейтинговіших стрічок за версією IMDb, ранжованих за кількістю голосів — від трьох мільйонів і більше. У добірці зібрані найвідоміші хіти, які не лише залишаються популярними роками, а й вплинули на сучасну кінокультуру.

🏆 ТОП-10 фільмів за голосами глядачів

🥇 1. Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption, 1994)

Голосів: 3 млн | IMDb: 9.3

Засуджений до довічного ув'язнення Енді Дюфрейн потрапляє до в’язниці Шоушенк за злочин, якого не скоював. Там він знайомиться з Редом — старшим ув’язненим, з яким у нього зав’язується глибока дружба. Через роки принижень, втрат і надії Енді розробляє один із найгеніальніших планів втечі в історії кінематографа. Фільм — про внутрішню свободу навіть у найтемніших умовах.

🥈 2. Темний лицар (The Dark Knight, 2008)

Голосів: 3 млн | IMDb: 9.0

Бетмен стикається з найнебезпечнішим ворогом — Джокером, агентом хаосу, який став культовим завдяки приголомшливій грі Гіта Леджера. Цей супергеройський фільм перетворюється на глибоку моральну дилему про межі добра, справедливості та самопожертви. Один із найважливіших блокбастерів XXI століття.

🥉 3. Початок (Inception, 2010)

Голосів: 2.6 млн | IMDb: 8.8

Дом Кобб — майстер крадіжки ідей зі снів — отримує завдання, якого ще ніхто не виконував: не викрасти, а впровадити думку. Крістофер Нолан поєднує наукову фантастику, емоційну драму та візуальну магію у фільмі, де реальність постійно вислизає з-під ніг. Інтелектуальний трилер, що й після десятка переглядів залишає питання: а дзиґа впала?

4. Бійцівський клуб (Fight Club, 1999)

Голосів: 2.4 млн | IMDb: 8.8

Історія про те, як глибоке відчуження й криза ідентичності можуть перетворитися на руйнівний культ. Безіменний герой знайомиться з Тайлером Дьорденом — і починається підпільна революція проти споживацького світу. Фільм, який захоплює, шокує і став культовим для цілого покоління.

5. Форрест Ґамп (Forrest Gump, 1994)

Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.8

Форрест — простий, щирий і надзвичайно добрий. Його життя — мандрівка крізь десятиліття, історичні події та власні драми. Через свою наївність і відкритість він змінює долі людей довкола. Історія, що розчулює, надихає й залишається актуальною для кожного покоління.

6. Кримінальне чтиво (Pulp Fiction, 1994)

Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.9

Вибуховий коктейль із чорного гумору, зухвалих діалогів і нетрадиційної структури сюжету. Тарантіно переплітає історії двох кілерів, мафіозного боса, його дружини й одного не надто щасливого боксера. Один із найвпливовіших фільмів 90-х і візитівка нового авторського Голлівуду.

7. Інтерстеллар (Interstellar, 2014)

Голосів: 2.2 млн | IMDb: 8.7

Земля на межі загибелі, і людство шукає нову домівку. Група дослідників вирушає через космічний портал у пошуках придатної планети. Але ця історія не лише про зорі — а й про любов, час, втрати та батьківську обіцянку. Фантастика з серцем, яка вийшла за межі жанру.

8. Матриця (The Matrix, 1999)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.7

А що, як усе навколо — лише симуляція? Ця думка лягла в основу фільму, який перевернув уявлення про реальність. Стиль, філософія, бойові сцени та спецефекти створили нову міфологію кіно. Нео, Морфеус, Трініті — ідеальні герої цифрової епохи.

9. Хрещений батько (The Godfather, 1972)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 9.2

Мафіозна епопея про сім’ю Корлеоне — не просто гангстерська драма, а трагедія про владу, честь і спадок. Досконалий сценарій, незабутні образи та музика зробили стрічку однією з найвеличніших у кіноісторії. Марлон Брандо й Аль Пачіно — ікони цього жанру.

10. Володар перснів: Братство персня (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001)

Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.9

Початок великої подорожі до знищення Персня Всевладдя. Пітер Джексон втілив на екрані світ Толкіна з небаченим розмахом і повагою до першоджерела. Фільм, який заклав фундамент однієї з найуспішніших кінотрилогій усіх часів.

📋 Місця з 11 по 35:

Володар перснів: Повернення короля (The Return of the King) Темний лицар повертається (The Dark Knight Rises) Сім (Se7en) Володар перснів: Дві вежі (The Two Towers) Джанґо вільний (Django Unchained) Ґладіатор (Gladiator) Вовк із Волл-стріт (The Wolf of Wall Street) Безславні виродки (Inglourious Basterds) Бетмен: Початок (Batman Begins) Мовчання ягнят (The Silence of the Lambs) Джокер (Joker) Врятувати рядового Раяна (Saving Private Ryan) Острів проклятих (Shutter Island) Список Шиндлера (Schindler's List) Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (Star Wars: Episode IV – A New Hope) Престиж (The Prestige) Відступники (The Departed) Зелена миля (The Green Mile) Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь (The Empire Strikes Back) Хрещений батько 2 (The Godfather Part II) Мементо (Memento) Назад у майбутнє (Back to the Future) Месники: Завершення (Avengers: Endgame) Хороші хлопці (Goodfellas) Леон (Léon: The Professional)

Цей список є чудовим зрізом смаків мільйонів глядачів з усього світу. У ньому зібрані не лише культові стрічки з високими оцінками, а й ті, що справді залишили слід у серцях глядачів. Незалежно від жанру — драма, фантастика, кримінал чи епос — кожен із цих фільмів довів свою значущість часом та любов’ю публіки. Якщо ви ще не переглянули хоча б одну з цих картин — можливо, настав саме час це зробити.

Джерело: Collider