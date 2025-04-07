35 найрейтинговіших фільмів IMDb за кількістю голосів
IMDb — це глобальний барометр глядацьких симпатій, де мільйони користувачів з усього світу щодня оцінюють фільми. Редакція Collider склала список із 35 найрейтинговіших стрічок за версією IMDb, ранжованих за кількістю голосів — від трьох мільйонів і більше. У добірці зібрані найвідоміші хіти, які не лише залишаються популярними роками, а й вплинули на сучасну кінокультуру.
🏆 ТОП-10 фільмів за голосами глядачів
🥇 1. Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption, 1994)
Голосів: 3 млн | IMDb: 9.3
Засуджений до довічного ув'язнення Енді Дюфрейн потрапляє до в’язниці Шоушенк за злочин, якого не скоював. Там він знайомиться з Редом — старшим ув’язненим, з яким у нього зав’язується глибока дружба. Через роки принижень, втрат і надії Енді розробляє один із найгеніальніших планів втечі в історії кінематографа. Фільм — про внутрішню свободу навіть у найтемніших умовах.
🥈 2. Темний лицар (The Dark Knight, 2008)
Голосів: 3 млн | IMDb: 9.0
Бетмен стикається з найнебезпечнішим ворогом — Джокером, агентом хаосу, який став культовим завдяки приголомшливій грі Гіта Леджера. Цей супергеройський фільм перетворюється на глибоку моральну дилему про межі добра, справедливості та самопожертви. Один із найважливіших блокбастерів XXI століття.
🥉 3. Початок (Inception, 2010)
Голосів: 2.6 млн | IMDb: 8.8
Дом Кобб — майстер крадіжки ідей зі снів — отримує завдання, якого ще ніхто не виконував: не викрасти, а впровадити думку. Крістофер Нолан поєднує наукову фантастику, емоційну драму та візуальну магію у фільмі, де реальність постійно вислизає з-під ніг. Інтелектуальний трилер, що й після десятка переглядів залишає питання: а дзиґа впала?
4. Бійцівський клуб (Fight Club, 1999)
Голосів: 2.4 млн | IMDb: 8.8
Історія про те, як глибоке відчуження й криза ідентичності можуть перетворитися на руйнівний культ. Безіменний герой знайомиться з Тайлером Дьорденом — і починається підпільна революція проти споживацького світу. Фільм, який захоплює, шокує і став культовим для цілого покоління.
5. Форрест Ґамп (Forrest Gump, 1994)
Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.8
Форрест — простий, щирий і надзвичайно добрий. Його життя — мандрівка крізь десятиліття, історичні події та власні драми. Через свою наївність і відкритість він змінює долі людей довкола. Історія, що розчулює, надихає й залишається актуальною для кожного покоління.
6. Кримінальне чтиво (Pulp Fiction, 1994)
Голосів: 2.3 млн | IMDb: 8.9
Вибуховий коктейль із чорного гумору, зухвалих діалогів і нетрадиційної структури сюжету. Тарантіно переплітає історії двох кілерів, мафіозного боса, його дружини й одного не надто щасливого боксера. Один із найвпливовіших фільмів 90-х і візитівка нового авторського Голлівуду.
7. Інтерстеллар (Interstellar, 2014)
Голосів: 2.2 млн | IMDb: 8.7
Земля на межі загибелі, і людство шукає нову домівку. Група дослідників вирушає через космічний портал у пошуках придатної планети. Але ця історія не лише про зорі — а й про любов, час, втрати та батьківську обіцянку. Фантастика з серцем, яка вийшла за межі жанру.
8. Матриця (The Matrix, 1999)
Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.7
А що, як усе навколо — лише симуляція? Ця думка лягла в основу фільму, який перевернув уявлення про реальність. Стиль, філософія, бойові сцени та спецефекти створили нову міфологію кіно. Нео, Морфеус, Трініті — ідеальні герої цифрової епохи.
9. Хрещений батько (The Godfather, 1972)
Голосів: 2.1 млн | IMDb: 9.2
Мафіозна епопея про сім’ю Корлеоне — не просто гангстерська драма, а трагедія про владу, честь і спадок. Досконалий сценарій, незабутні образи та музика зробили стрічку однією з найвеличніших у кіноісторії. Марлон Брандо й Аль Пачіно — ікони цього жанру.
10. Володар перснів: Братство персня (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001)
Голосів: 2.1 млн | IMDb: 8.9
Початок великої подорожі до знищення Персня Всевладдя. Пітер Джексон втілив на екрані світ Толкіна з небаченим розмахом і повагою до першоджерела. Фільм, який заклав фундамент однієї з найуспішніших кінотрилогій усіх часів.
📋 Місця з 11 по 35:
- Володар перснів: Повернення короля (The Return of the King)
- Темний лицар повертається (The Dark Knight Rises)
- Сім (Se7en)
- Володар перснів: Дві вежі (The Two Towers)
- Джанґо вільний (Django Unchained)
- Ґладіатор (Gladiator)
- Вовк із Волл-стріт (The Wolf of Wall Street)
- Безславні виродки (Inglourious Basterds)
- Бетмен: Початок (Batman Begins)
- Мовчання ягнят (The Silence of the Lambs)
- Джокер (Joker)
- Врятувати рядового Раяна (Saving Private Ryan)
- Острів проклятих (Shutter Island)
- Список Шиндлера (Schindler's List)
- Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (Star Wars: Episode IV – A New Hope)
- Престиж (The Prestige)
- Відступники (The Departed)
- Зелена миля (The Green Mile)
- Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь (The Empire Strikes Back)
- Хрещений батько 2 (The Godfather Part II)
- Мементо (Memento)
- Назад у майбутнє (Back to the Future)
- Месники: Завершення (Avengers: Endgame)
- Хороші хлопці (Goodfellas)
- Леон (Léon: The Professional)
Цей список є чудовим зрізом смаків мільйонів глядачів з усього світу. У ньому зібрані не лише культові стрічки з високими оцінками, а й ті, що справді залишили слід у серцях глядачів. Незалежно від жанру — драма, фантастика, кримінал чи епос — кожен із цих фільмів довів свою значущість часом та любов’ю публіки. Якщо ви ще не переглянули хоча б одну з цих картин — можливо, настав саме час це зробити.
Джерело: Collider