10:48 31.10.2025

ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс", що формує накази по стройовій частині, фіксує відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події, пов’язані з проходженням військової служби, швидко і без дублювання у журналах чи таблицях, повідомляється у п'ятницю на сайті міністерства оборони України.

"Командування ДШВ першими налаштували роботу своїх бригад в "Імпульсі" – офіційному військовому інструменті обліку військовослужбовців. Хочу відзначити, зокрема, 170 окремий полк логістики та 33 окремий інженерний полк ДШВ. Ці підрозділи уже формують накази і щоденно фіксують події в підрозділі", – зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Начальник управління персоналу (G1) штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковник Віктор Щіпанський зазначив, що наразі іде режим апробації "Імпульсу".

"Поки що ведемо документацію паралельно у паперовому вигляді та повідомляємо команду розробки про всі помилки, які виникають у роботі з програмою. Але поступово йдемо шляхом переходу на цифрову систему обліку особового складу", – сказав він.

Наразі триває масштабування системи "Імпульс" і на Сухопутні війська. Поступово "Імпульс" стане основною платформою для щоденного обліку військових і автоматизації документів у підрозділах ЗСУ.

Теги: #зсу #дшв #цифровізація #імпульс

