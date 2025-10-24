Інтерфакс-Україна
Телеком
16:24 24.10.2025

Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

4 хв читати
Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital
Фото: https://www.microsoft.com

Штучний інтелект (ШІ) має величезний потенціал саме в промисловості – для блакитних і сірих комірців, а не лише для офісних працівників, зокрема, у Metinvest Digital розвивають експертизу саме в цій сфері, допомагаючи бізнесу реально оцінювати можливості технологій, заявив директор центру інновацій та розвитку Metinvest Digital Максим Баланюк.

За його словами, ШІ не заміняє людей, а створює нові ролі.

"ШІ – це не чарівна пігулка від усіх проблем бізнесу, а потужний інструмент, ефективність якого залежить від якості даних, процесів і фахового впровадження. Водночас вартість технологій зменшилася: якщо рішення на основі ШІ кілька років тому були в сотні разів дорожчими, то зараз їхнє розроблення та впровадження стало доступним для українського бізнесу", – додав керівник підрозділу на конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України" в Києві, організатором якої виступив аналітичний центр We Build Ukraine.

Конференція зібрала представників бізнесу, освіти, технологічних лідерів та інвесторів. Учасники обговорили, як українська IT-індустрія може стати рушійною силою економічного відновлення та зростання – у воєнний час і після перемоги. Баланюк узяв участь у панелі "як AI змінює індустрію: нова ера українських технологій".

Відповідаючи на запитання про стандартизацію даних, експерт підкреслив, що Metinvest Digital спирається на класичні підходи до управління якістю даних та застосовує найкращі світові практики. Водночас він наголосив: жоден штучний інтелект не зможе самостійно зібрати, очистити чи впорядкувати дані без людського контролю – це системна робота, яку потрібно розвивати паралельно з технологіями.

За словами Баланюка, ШІ у компанії не заміщує ролей, а радше змінює їхню суть та підвищує вимоги до навичок. Адже це можливість для працівників навчатися та швидше набувати нових компетенцій.

"Ми створюємо інструменти та асистентів, які дають людям змогу вирішувати більше завдань. Можна обрати певний напрям, виконувати якусь частину роботи й вже потім поглиблювати свою експертизу", – зазначив він.

Наприклад, зміни торкаються бізнес-аналітиків: від них очікують глибокого розуміння бізнесу, здатності пропонувати рішення та створювати реальний внесок, а не просто виконувати формальні.

"Моя мета - щоб таких людей і напрямів у нас стало більше. Щоб ми масово впроваджували це насамперед для нашої материнської компанії, а також для інших клієнтів", – додав представник Metinvest Digital.

За його словами, ШІ значно не вплинув на перелік ролей у компанії.

"Інженери, бізнес-аналітики та менеджери залишаються, змінюється набір компетенцій. Після оптимізаційних процесів з 2022 року в компанії немає таких ролей, які міг би витіснити ШІ, але він їх точно змінить", – пояснив він.

Експерт зазначив, що компанія наймає молодих інженерів, щоб, по-перше, виховати фахівців із правильним підходом до роботи. А, по-друге, молоді спеціалісти вже володіють новими технологіями й значно швидше вдосконалюють свої навички. Зокрема, освітні ІТ-програми розвиває гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Студенти здобувають практичні знання, які готують їх до реальних викликів ринку. Також приватний виш може швидше оновлювати навчальні програми та підходи до викладання – ще до того, як технології встигають застаріти. У державних університетах ці процеси зазвичай відбуваються значно повільніше.

Крім того, в Metinvest Digital діє піврічна програма стажування для студентів: щороку компанія приймає молодь, і найкращі учасники після практики залишаються працювати в команді. "Останніми роками величезна черга охочих, і ми не маємо проблем із пошуком талантів. Ми дуже задоволені результатами, й навіть зараз плануємо залишити кількох стажистів", – додав він.

Натомість коротка виробнича практика в державних університетах, на його думку, часто стає формальністю: "За два тижні неможливо чогось навчити студента – це просто імітація процесу, щоб потім поставити печатки на документ".

Баланюк констатував, що штучний інтелект і автоматизація бізнес-процесів відкривають нові можливості для компаній, але водночас несуть соціальні ризики, особливо у великих організаціях зі складною структурою. Навіть якщо технологія здатна оптимізувати процеси та скоротити витрати, її впровадження може негативно вплинути на людей, їхні посади та роль у компанії.

"Коли ми говоримо про ШІ чи будь-які технології, треба розуміти, що історично в організації працюють люди. Вони мають кар’єру, посаду, підпорядкування. Тому коли технологічна компанія пропонує рішення, яке скоротить персонал на 50%, соціальні аспекти можуть стати серйозним бар’єром для впровадження технологій", – наголосив Баланюк.

Тож реалізація нових рішень потребує не лише технічної готовності й інвестицій, а й продуманої роботи з людьми та внутрішніми процесами компанії, щоб технологічні інновації не стали джерелом нестабільності.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #ші #баланюк #metinvest_digital

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 22.10.2025
Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

15:04 16.10.2025
Поширення ШІ-інструментів в МСБ зросло вдвічі за рік – Mastercard

Поширення ШІ-інструментів в МСБ зросло вдвічі за рік – Mastercard

10:31 14.10.2025
Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

17:31 13.10.2025
Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ

Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ

09:28 10.10.2025
Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

14:03 29.09.2025
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

19:23 24.09.2025
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

Оборонні закупівлі в Нацгвардії отримують додатковий формат - через цифрову систему "DOT-Chain"

Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

NovaPay за 9 міс.-2025 збільшив кількість переказів на 5% і обсяг транзакцій на 25%

Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

Сервіси Coinbase, Reddit, Signal, McDonald's і Disney зіткнулися з проблемами на тлі збою AWS

Vodafone Group та Vodafone Україна прокладуть підводну кабельну систему через Чорне море вартістю понад EUR100 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА