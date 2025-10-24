Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

Фото: https://www.microsoft.com

Штучний інтелект (ШІ) має величезний потенціал саме в промисловості – для блакитних і сірих комірців, а не лише для офісних працівників, зокрема, у Metinvest Digital розвивають експертизу саме в цій сфері, допомагаючи бізнесу реально оцінювати можливості технологій, заявив директор центру інновацій та розвитку Metinvest Digital Максим Баланюк.

За його словами, ШІ не заміняє людей, а створює нові ролі.

"ШІ – це не чарівна пігулка від усіх проблем бізнесу, а потужний інструмент, ефективність якого залежить від якості даних, процесів і фахового впровадження. Водночас вартість технологій зменшилася: якщо рішення на основі ШІ кілька років тому були в сотні разів дорожчими, то зараз їхнє розроблення та впровадження стало доступним для українського бізнесу", – додав керівник підрозділу на конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України" в Києві, організатором якої виступив аналітичний центр We Build Ukraine.

Конференція зібрала представників бізнесу, освіти, технологічних лідерів та інвесторів. Учасники обговорили, як українська IT-індустрія може стати рушійною силою економічного відновлення та зростання – у воєнний час і після перемоги. Баланюк узяв участь у панелі "як AI змінює індустрію: нова ера українських технологій".

Відповідаючи на запитання про стандартизацію даних, експерт підкреслив, що Metinvest Digital спирається на класичні підходи до управління якістю даних та застосовує найкращі світові практики. Водночас він наголосив: жоден штучний інтелект не зможе самостійно зібрати, очистити чи впорядкувати дані без людського контролю – це системна робота, яку потрібно розвивати паралельно з технологіями.

За словами Баланюка, ШІ у компанії не заміщує ролей, а радше змінює їхню суть та підвищує вимоги до навичок. Адже це можливість для працівників навчатися та швидше набувати нових компетенцій.

"Ми створюємо інструменти та асистентів, які дають людям змогу вирішувати більше завдань. Можна обрати певний напрям, виконувати якусь частину роботи й вже потім поглиблювати свою експертизу", – зазначив він.

Наприклад, зміни торкаються бізнес-аналітиків: від них очікують глибокого розуміння бізнесу, здатності пропонувати рішення та створювати реальний внесок, а не просто виконувати формальні.

"Моя мета - щоб таких людей і напрямів у нас стало більше. Щоб ми масово впроваджували це насамперед для нашої материнської компанії, а також для інших клієнтів", – додав представник Metinvest Digital.

За його словами, ШІ значно не вплинув на перелік ролей у компанії.

"Інженери, бізнес-аналітики та менеджери залишаються, змінюється набір компетенцій. Після оптимізаційних процесів з 2022 року в компанії немає таких ролей, які міг би витіснити ШІ, але він їх точно змінить", – пояснив він.

Експерт зазначив, що компанія наймає молодих інженерів, щоб, по-перше, виховати фахівців із правильним підходом до роботи. А, по-друге, молоді спеціалісти вже володіють новими технологіями й значно швидше вдосконалюють свої навички. Зокрема, освітні ІТ-програми розвиває гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Студенти здобувають практичні знання, які готують їх до реальних викликів ринку. Також приватний виш може швидше оновлювати навчальні програми та підходи до викладання – ще до того, як технології встигають застаріти. У державних університетах ці процеси зазвичай відбуваються значно повільніше.

Крім того, в Metinvest Digital діє піврічна програма стажування для студентів: щороку компанія приймає молодь, і найкращі учасники після практики залишаються працювати в команді. "Останніми роками величезна черга охочих, і ми не маємо проблем із пошуком талантів. Ми дуже задоволені результатами, й навіть зараз плануємо залишити кількох стажистів", – додав він.

Натомість коротка виробнича практика в державних університетах, на його думку, часто стає формальністю: "За два тижні неможливо чогось навчити студента – це просто імітація процесу, щоб потім поставити печатки на документ".

Баланюк констатував, що штучний інтелект і автоматизація бізнес-процесів відкривають нові можливості для компаній, але водночас несуть соціальні ризики, особливо у великих організаціях зі складною структурою. Навіть якщо технологія здатна оптимізувати процеси та скоротити витрати, її впровадження може негативно вплинути на людей, їхні посади та роль у компанії.

"Коли ми говоримо про ШІ чи будь-які технології, треба розуміти, що історично в організації працюють люди. Вони мають кар’єру, посаду, підпорядкування. Тому коли технологічна компанія пропонує рішення, яке скоротить персонал на 50%, соціальні аспекти можуть стати серйозним бар’єром для впровадження технологій", – наголосив Баланюк.

Тож реалізація нових рішень потребує не лише технічної готовності й інвестицій, а й продуманої роботи з людьми та внутрішніми процесами компанії, щоб технологічні інновації не стали джерелом нестабільності.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".