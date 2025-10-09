Інтерфакс-Україна
17:29 09.10.2025

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

Міністерство оборони України підписало з Федеральним міністерством оборони Німеччини додаткову угоду про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору на 2026–2028 роки.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, угода передбачає фінансову підтримку ключових проєктів — DELTA, Армія+, Резерв+ та інших проєктів цифрової трансформації Збройних Сил України.

"Ця угода — сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає. Таким чином наші союзники підтверджують, що технології забезпечують суттєву перевагу на полі бою. Ми вдячні партнерам за довгострокову співучасть у цифровізації ЗСУ", — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Стратегічне партнерство визначає такі ключові напрямки: Підтримка розробки, тестування й технічного супроводу застосунків Армія+ і Резерв+; Розвиток функцій, масштабування та захист інфраструктури бойової системи DELTA; Розширення цифрової екосистеми: цифровізація роботи з персоналом, майном і логістикою, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медична інформаційна система ЗСУ тощо; Зміцнення кіберзахисту, зокрема розширення Центру реагування на кіберінциденти Міноборони.

Теги: #міноборони #німеччина #цифровізація

