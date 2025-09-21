Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

Поширені файли про можливий "злив" інформації з додатку "Дія" є фальсифікацєю та не є результатом їхнього зламу чи витоку, повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних.

"Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів", - сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що "Дія" не зберігає персональних даних, оскільки система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Відомство нагадує, що у березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі.