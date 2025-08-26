"Укрпошта" домовилася з США про поштові відправлення з 10% збором, тарифи подорожчають на $1,5–3

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

"Укрпошта" продовжить комерційні поштові відправлення до США після введення цією країною 10% мита на відправлення вартістю до $800, тарифи на доставку до США також зростуть у середньому на $1,5–3, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Тарифи на доставку до США зростуть, але рівно настільки, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів — у середньому на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення", – написав він у Телеграм.

Смілянський наголосив, що Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника, але "Укрпошта" пішла іншим шляхом – без введення нових зборів. "Усі додаткові витрати ми беремо на себе, як і домовленості з авіалініями, адже багато з них тепер теж не приймають пошту до США", – пояснив гендиректор.

За його словами, підписана схема роботи починає діяти з 26 серпня, але паралельно "Укрпошта" продовжує співпрацю з Всесвітнім поштовим союзом, Нацбанком, Мінрозвитку та Мінекономіки над сталою моделлю роботи для українських експортерів, враховуючи рішення уряду США.

"Просимо не грати в "лотерею" і не вказувати у своїх комерційних відправленнях, що це "подарунки", бо зараз контроль у США буде посилено", – зазначив також Смілянський, нагадавши, що від 10% збору звільняються лише документи та подарунки вартістю до $100.

Він додав, що "Укрпошта" посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн із вищою митною ставкою.

На думку гендиректора "Укрпошти", українські відправники отримають перевагу порівняно з конкурентами з більшості інших країн, бо ставка для України у 10% найнижча, тоді як для країн ЄС – 15%, для Швейцарії – 39%. Окрім того більшість країн Європи ставлять на паузу відправлення до США до урегулювання процедури стягнення 10% мита.

За даними Мінрозвитку, щомісяця "Укрпошта" здійснює близько 350 тис. експортних відправлень для українського бізнесу. Найбільше замовлень наших товарів надходить зі США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції та Австралії. Водночас половина всього експорту йде саме в Сполучені Штати.